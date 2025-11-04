SON DAKİKA: Gebze faciasından sağ kurtulan Dilara’ya acı haber verildi! 4 kişilik ailesini kaybetmişti...





GEORADAR VE JEODEZİK ÖLÇÜMLERLE BİNALAR İZLENİYOR



Sadece zemin değil, çevredeki binalar da ileri teknoloji cihazlarla takip ediliyor. Binalara yerleştirilen georadar tarama cihazları sayesinde muhtemel hareketlenmeler ve yapısal sapmalar gözleniyor. 135 derece açıyla çalışan sistem, tüm binaları tarayarak en küçük hareketliliği dahi tespit edip raporluyor. Ayrıca jeodezik ölçüm cihazları ile bölgedeki deformasyon, sapma ve hareketlilik kayıt altına alınıyor. Bu sayede binaların hareket edip etmediği, statik bir problem bulunup bulunmadığı ve zemindeki değişimlerin yapıları nasıl etkilediği belirleniyor.