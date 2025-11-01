Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika | Gebze'de çöken bina: 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı
Giriş Tarihi: 1.11.2025 10:14

Son Dakika | Gebze'de çöken bina: 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı

Son dakika haberi: Kocaeli Gebze'de çöken bina ve çevresindeki yapılarla ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "27 iş yeri ve 72 bağımsız bina boşaltıldı" dedi.

