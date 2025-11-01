Son Dakika | Gebze'de çöken bina: 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı
Son dakika haberi: Kocaeli Gebze'de çöken bina ve çevresindeki yapılarla ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "27 iş yeri ve 72 bağımsız bina boşaltıldı" dedi.
ABONE OL
Son dakika haberi: Kocaeli Gebze'de çöken bina ve çevresindeki yapılarla ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "27 iş yeri ve 72 bağımsız bina boşaltıldı" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika | Gebze'de çöken bina: 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı