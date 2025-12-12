SON DAKİKA… Giresun’daki faciada Emin Yılmaz ile dayısı hayatını kaybetmişti: Feci kaza kamerada!

İhbarla kaza yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarama çalışması için dereye inen dalgıç ekipleri tarafından Emin Yılmaz'ın, kaza yerine 2 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde araçta sıkışan Şimşek'in de hayatını kaybettiği belirlendi.