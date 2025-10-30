SON DAKİKA… Grand Kartal Otel’de can vermişti! 9 yaşındaki Doğa Doğan katilleriyle aynı karede: Sorumluluğum yok demişti ama…

SON DAKİKA… Türkiye'nin gözü kulağı bugün Bolu'daydı. 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında 36'sı çocuk 78 kişi hayata gözlerini kapadı. 86 milyonu sarsan faciayla ilgili 36 sanık hakkında bin 998'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.
78 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili yürütülen soruşturmada, otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Mürtezaoğlu Ergül ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın aralarında olduğu 20 sanık tutuklandı.
"HİÇBİR SORUMLULUĞUM YOK" DEMİŞTİ… ODA SATMIŞ!
Şirket yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan Ceyda Hacıbekiroğlu ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Mahkemede her seferinde suçunun bulunmadığını ve kağıt üzerinde yönetici olduğunu tekrar eden Ceyda Hacıbekiroğlu'nun, hem Grand Kartal Otel'de hem de Gazelle Otel'de etkin bir şekilde yetkilerini kullandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz temmuz ayında yapılan duruşmada, sadece kağıt üzerinde yönetici olduğunu iddia eden otelin yönetim kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu'nun, oğlunun okulundaki veli grubuna özel tatil organizasyonları yaptığı bilgisi paylaşıldı.
Kendisinin de dahil olduğu veli grubu için özel tatil organizasyonu yapan Ceyda Hacıbekiroğlu'nun, geçtiğimiz yıl ekim ayında aralarında yangında hayatını kaybeden Doğan Ailesi'nin de olduğu bir grup veliye Gazelle Otel'den indirimli oda satışı yaptırdığı iddiası ortaya atıldı.
TÜM AİLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Grand Kartal Otel yangınında çocukları ve eşiyle birlikte hayatını kaybeden Duygu Doğan'ın, Ceyda Hacıbekiroğlu ile aynı veli grubunda olduğu ortaya çıktı. Çocukları okul arkadaşı olan Duygu Doğan ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun veli WhatsApp grubundan konuştukları ve geçtiğimiz yıl ekim ayında Hacıbekiroğlu'nun Gazelle Otel'de düzenlediği tatil organizasyonuna Doğan Ailesi'nin de katıldığı bilgisine ulaşıldı.
DOĞA, KATİLLERİ İLE AYNI KAREDE!
Gazelle tatilinde çekilen fotoğrafların bir karesinde 9 yaşında hayatını kaybeden Doğa Doğan'ın ölümüne sebep olan Halit Ergül, Emine Murtazaoğlu Ergül ve Ceyda Hacıbekiroğlu ile aynı karede olması ise 'tesadüfün böylesi' yorumu yaptırdı.
"BABAM İNDİRİM YAPABİLİRSİN DEDİ" SAVUNMASI!
Ceyda Hacıbekiroğlu, geçtiğimiz temmuz ayında yapılan duruşmada çelişkili açıklamalarıyla tepki toplamıştı. Mağdur avukatları, sanığın yöneticilikten kaçan savunmasıyla gönderdiği otel tanıtım mesajları ve imza atılan belgeler arasındaki çelişkilere vurgu yapmıştı. Savunmasında 'Ev hanımıyım' diyen Hacıbekiroğlu, yakın çevresine "İndirim kodu ektedir, otelimize beklerim" şeklinde mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı. Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu ise savunmasında "Babam belirli bir indirim yapılabileceğini söyledi, ben de arkadaşlarıma gönderdim" ifadesini kullanmıştı.