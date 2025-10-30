SON DAKİKA… Grand Kartal Otel’de can vermişti! 9 yaşındaki Doğa Doğan katilleriyle aynı karede: Sorumluluğum yok demişti ama…

"HİÇBİR SORUMLULUĞUM YOK" DEMİŞTİ… ODA SATMIŞ!

Şirket yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan Ceyda Hacıbekiroğlu ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Mahkemede her seferinde suçunun bulunmadığını ve kağıt üzerinde yönetici olduğunu tekrar eden Ceyda Hacıbekiroğlu'nun, hem Grand Kartal Otel'de hem de Gazelle Otel'de etkin bir şekilde yetkilerini kullandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz temmuz ayında yapılan duruşmada, sadece kağıt üzerinde yönetici olduğunu iddia eden otelin yönetim kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu'nun, oğlunun okulundaki veli grubuna özel tatil organizasyonları yaptığı bilgisi paylaşıldı.