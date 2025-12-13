SON DAKİKA… Güllü’nün katili Tuğyan Ülkem Gülter vahşeti adım adım planladı! Sultan Nur Ulu tek tek anlattı: Bacaklarının üzerinden tutup…

'TUĞYAN HANIM YÖNÜNDEN ÇEKİLME KARARI ALDIK'

Güllü'nün aile avukatlığını yapan Rahmi Çelik, adliye önünde yaptığı açıklamada beraberindeki avukatlarla dosyadan çekildiklerini ve Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatlığını bıraktıklarını açıkladı. Gül Tut'un manevi mirasını korumak adına çekildiklerini dile getiren Çelik, şunları söyledi:

Avukat Aycan Sevsay da, Tuğyan Ülkem Gülter adına dosyadan çekildiklerini belirterek," Bu sürecin en başında Tuğyan Hanım ve Tuğberk Bey müşteki sıfatıyla dinleniyordu. Cinayetin aydınlatılması için bu şekildeydi. Ancak sonrasında dosyadaki sıfatı değişti ve şüpheli oldu. Rahmi Bey ve ekibi olarak biz de her aşamada dedik ki 'En başından beri ikisine de dosyada en ufak bir şüphe hissedersek bunu yüreğimizde duyarsak Güllü Hanım'ın kıymeti, mirasına saygısızlık olmaması adına biz dosyadan çekileceğiz' demiştik. O yüzden bugün Güllü Hanı'ma verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Rahmetle anıyoruz kendisini. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluşmuştur. Bu Tuğyan Hanım'ın bu suçu işlediği ya da işlemediği gibi bir anlam ifade etmemektedir. Soruşturma halen devam etmekte ve kendisi adliyeye sevk edilecektir. Dosyada gizlilik vardır" dedi.