SON DAKİKA | Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter 6 saat ifade verdi: "Bildiklerimi anlattım"

"ABLAMIN BU OLAYLA ALAKASI YOKSA..."



Tuğberk Yağız Gülter'in Savcılık'ta verdiği ifadede ise, "Annem bir cinayete kurban gitti ise bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.