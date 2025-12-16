SON DAKİKA: Güllü’nün ölümünde şok detay! O gece Tuğyan ile Kervan görüntülü konuşmuş... ’Açık cam’ detayı’

Yalova'da balkondan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada sular durulmuyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından ortaya çıkan yeni detaylar, olayın bir kaza değil, planlı bir hamle mi olduğu sorusunu akıllara getirdi. Özellikle Tuğyan ile sevgilisi Kervan arasında, olaydan sadece 4-5 saat önce gerçekleşen o görüntülü konuşma dosyanın seyrini değiştirecek cinsten.
"YILAN" DEDİKLERİ TUĞYAN MI? GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMADAKİ PENCERE DETAYI!
Soruşturmanın odağındaki en kritik gelişme, Tuğyan ve Kervan arasındaki son görüşme oldu. Kervan'ın ifadelerinde ve çevresindeki söylemlerinde "yılan" olarak tabir ettiği kişinin Tuğyan olduğu iddia edilirken, olaydan 4-5 saat önce yapılan görüntülü konuşmada dondurucu bir detay fark edildi.
Güllü'nün hayatını kaybettiği o meşhur pencerenin, konuşma sırasında açık olduğu görülüyor. Daha da dikkat çekici olan ise Tuğyan'ın tavrı. İddiaya göre Tuğyan, görüşme sırasında Kervan'dan "bu anın ekran görüntüsünü alıp kendisine göndermesini" istiyor. Bu istek, "Cinayet öncesi delil mi yaratılmak istendi?" ya da "Bir prova mı yapılıyordu?" sorularını beraberinde getirdi.
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında 'ev hapsi' kararı verilen Sultan Nur Ulu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı.
İŞTE SULTAN'IN İFADESİ
Ulu'nun, "Gül Annenin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük, hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm" dediği öğrenildi.
'BERABER EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRDİK'
İfadesinde olay gününü anlatan Sultan Nur Ulu, "Eve geldiğimizde Gül Anne evdeydi. Hep beraber muhabbet ettik. Bakıcı görüşmesi hakkında konuştuk. Daha sonrasında Gül Anne, Tuğyan ile bana yemek siparişi verdi. Tam net olarak hatırlamamakla birlikte, biz yemeğimizi yemeden önce ya da yedikten sonra Gül Anne duşa girdi. Duştan çıktıktan sonra birlikte film izlemeye karar verdik. Biz film izlerken, Tuğyan telefonla konuşmak için odasına gidip, geliyordu. Tuğyan, Kervan ile konuşmak için içeriye gidiyordu. Kervan, Tuğyan'ın sevgilisidir. Ancak ikisinin imam nikahı da vardır. Gül Annenin, Tuğyan'ın telefonla konuşmak için içeriye gidip gelmesinden rahatsız olmasından dolayı filmi kapattık. Tuğyan'ın telefonla konuşması ile bir problemi yoktur. Ancak kendisini pek sevmezdi. Gül Annenin, Kervan'la bir problemi olduğuna şahit olmadım. Filmi kapattıktan sonra, beraber müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdik. Müzik açtık, bu sırada Tuğyan da yanımızdaydı" dedi.
'AÇIK OLAN MÜZİKLE DANS EDİYORDUK'
Müzik eşliğinde dans ettiklerini söyleyen Ulu, "Beraber müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdik. Biz sonra Tuğyan ile odaya geçtik. Tuğyan'la beraber odada vakit geçirdik. Arada salona gidip geliyorduk. Benim odada olduğum sırada Tuğyan odaya geldi. Açık olan müzikle ikimiz dans ediyorduk. Bir anda Tuğyan, 'Malkara' isimli müziği açmamı istedi. Ben müziği açıktan kısa bir süre sonra Gül Anne içeriye yanımıza geldi ve o da bizle oynamaya başladı. Bana 'Malkara'yı nasıl oynayacağımı göstermeye çalıştı. Daha sonra ben yüzümde olan yara izi ve dikişlere bakmak için aynaya doğru döndüm. Bu sırada Tuğyan ve annesi oynamaya ve şakalaşmaya devam ettiler. Biz odanın kapısının olduğu tarafta oynuyorduk. Daha sonra Gül Anne camın olduğu tarafa doğru, benim arkamdan, Tuğyan'la yatağın arasından geçti. Ben o sırada aynada flaş açık bir şekilde yüzümdeki yara izine bakıyordum. Dikkatim tam olarak onlarda değildi" diye konuştu.
'DÜŞÜŞ ANINI GÖRDÜM'
Şarkıcı Güllü'nün yüzünün cama doğru dönük olduğunu ifade ederek, düşüş anını gördüğünü söyleyen Ulu, şöyle konuştu: "Ben ilk aynaya döndüğüm sırada Tuğyan ile annesi arasında diyalog geçiyordu. O diyaloglar bana ses kayıtlarından dinletilen diyaloglardır. Daha sonrasında aralarında konuşma geçmedi. Ben kafamı onların olduğu tarafa doğru çevirdiğimde, Gül Annenin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük, hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm. Gül Annenin düştüğü sırada 'Hadi görüşürüz', 'Bay bay' şeklinde herhangi bir söz duymadım. Eğer duyduysam da şu an bunu hatırlamıyorum. Daha sonra Tuğyan, 'Koş' şeklinde bağırarak, ağladı gibi yaptı. Ben de onun peşinden gittim.
'EĞER BÖYLE BİR DURUM VARSA'
O sırada Tuğyan büyük tepkiler vererek çıkıp, ağlıyordu. Ben ise şok içinde kaldığım için tepki verememiştim. Daha sonra bizi hastaneye götürdüler. Daha sonra Tuğyan'ı başka bir hastaneye sevk edeceklerdi. Tuğyan bana dönerek, 'O da gelecek' dedi ve aynı ambulansla gittik. Ben ilk hastanede tedavi almıştım. Biz hastaneye gittiğimizde Kervan orada bizi bekliyordu. Hastaneden çıktıktan sonra Kervan'ın evine gittik. Eve gittikten sonra Tuğyan üstünü değiştirdi ve geri hastaneye döndük. Biz geri döndüğümüzde Tuğyan annesinin öldüğünü öğrendi. Hastaneye gittiğimiz sırada, Tuğyan, Tuğyan'ın dayısı Raşit, yeğeni, Raşit'in eşi ve onların oğlu, Kervan, ben ve Kervan'ın şoförü, Kervan'ın evinden çıktık ve yine gittik. Bu sırada Tuğyan'la aramda herhangi bir muhabbet geçmedi. Çünkü hiç yalnız kalmamıştık. Ayrıca ben hala olayın etkisi altındaydım. Yaklaşık yarım saat sonra aynı kişilerle Çınarcık'taki eve gittik. Biz eve gittiğimizde Tuğyan'ın kardeşi Tuğberk, Çınarcık'taki eve geçmişti. Biz evdeyken Hülya Abla yanımıza gelmişti. Bana, 'Gel seni bana götüreyim' dedi. Ve ben onunla birlikte onun evine gittim. Hülya Abla, Güllü'nün öldürüldüğünden emin bir şekilde bana yönelik, 'Eğer böyle bir durum varsa, ki bence var dikkat et kendine, o Güllü'nün kızı' dedi."