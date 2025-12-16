SON DAKİKA: Güllü’nün ölümünde şok detay! O gece Tuğyan ile Kervan görüntülü konuşmuş... ’Açık cam’ detayı’

'EĞER BÖYLE BİR DURUM VARSA'

O sırada Tuğyan büyük tepkiler vererek çıkıp, ağlıyordu. Ben ise şok içinde kaldığım için tepki verememiştim. Daha sonra bizi hastaneye götürdüler. Daha sonra Tuğyan'ı başka bir hastaneye sevk edeceklerdi. Tuğyan bana dönerek, 'O da gelecek' dedi ve aynı ambulansla gittik. Ben ilk hastanede tedavi almıştım. Biz hastaneye gittiğimizde Kervan orada bizi bekliyordu. Hastaneden çıktıktan sonra Kervan'ın evine gittik. Eve gittikten sonra Tuğyan üstünü değiştirdi ve geri hastaneye döndük. Biz geri döndüğümüzde Tuğyan annesinin öldüğünü öğrendi. Hastaneye gittiğimiz sırada, Tuğyan, Tuğyan'ın dayısı Raşit, yeğeni, Raşit'in eşi ve onların oğlu, Kervan, ben ve Kervan'ın şoförü, Kervan'ın evinden çıktık ve yine gittik. Bu sırada Tuğyan'la aramda herhangi bir muhabbet geçmedi. Çünkü hiç yalnız kalmamıştık. Ayrıca ben hala olayın etkisi altındaydım. Yaklaşık yarım saat sonra aynı kişilerle Çınarcık'taki eve gittik. Biz eve gittiğimizde Tuğyan'ın kardeşi Tuğberk, Çınarcık'taki eve geçmişti. Biz evdeyken Hülya Abla yanımıza gelmişti. Bana, 'Gel seni bana götüreyim' dedi. Ve ben onunla birlikte onun evine gittim. Hülya Abla, Güllü'nün öldürüldüğünden emin bir şekilde bana yönelik, 'Eğer böyle bir durum varsa, ki bence var dikkat et kendine, o Güllü'nün kızı' dedi."