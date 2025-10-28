SON DAKİKA: Güllü’nün ölümünde sular durulmuyor! Patron Ferdi Aydın’ının şok iddiaları sonrası kızı Tuğyan ilk kez konuştu!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 26 Eylül gecesi 6. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümü üzerindeki sır perdesi henüz aralanmadı. Soruşturma tüm hızıyla sürerken, Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, dün Yalova Adliyesi'ne gelerek şok etkisi yaratacak iddialarda bulundu ve suç duyurusunda bulundu.
PATRON FERDİ AYDIN'DAN AKIL ALMAZ SUÇLAMA: "ANNEMİ ÖLDÜRDÜM İTİRAFI VAR!"
Yanındaki iki tanıkla birlikte adliyeye gelen Ferdi Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğü iddiasıyla ifade verdi. Elindeki yazışmaları ve ses kayıtlarını delil olarak sunduğunu belirten Aydın, adliye çıkışında yaptığı açıklamada kelimenin tam anlamıyla ortalığı karıştırdı.
"TELEFONUNDAKİ BÜTÜN KAYITLARI ZORLA SİLMİŞ."
Ferdi Aydın'ın iddiasına göre, Tuğyan Ülkem Gülter bir aile dostuna attığı mesaj ve videoda "Annemi öldürdüm" dedi. Aydın, suçlamalarını şu sözlerle dile getirdi: Ben, Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum. Tuğyan Hanımın, 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim' diye itirafı var. Hepsini delil olarak kayıtlara koyacağım.Aile dostları Bircan Hanımın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanımın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş.
"KEMİKLERİ PARÇALANDI ÜZÜLDÜM" DEMİŞ...
"Tuğyan Hanımın eski sevgilisinin ses kayıtları var. Madde kullandığına, kötü bir kadın olduğuna dair. Bircan Hanım itiraf ediyor kayıtlarda, 'Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi' diyor. 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı üzüldüm' demiş'.Bütün Çınarcık, Tuğyan'ın yasaklı madde kullandığını, her şeyi yapabileceğini söylüyor. Biz de Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz."
KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'DEN FERDİ AYDIN'A İLK YANIT!
Ferdi Aydın'ın bu dehşet verici suçlamalarının ardından gözler Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e çevrildi. Bir televizyon programının ulaştığı genç kız, iddialarla ilgili ilk kez konuştu.
"EĞER BUNLAR DOĞRU OLSAYDI..."
Ferdi Aydın'ın bahsettiği mesajların kendisine ait olup olmadığı sorusuna Tuğyan Ülkem Gülter, "Ben iki buçuk saat savcıya ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı savcı beni bırakır mıydı?" şeklinde çarpıcı bir yanıt verdi.
Güllü'nün ölümünün intihar mı, kaza mı yoksa cinayet mi olduğu yönündeki soruşturma derinleşirken, Ferdi Aydın'ın delil olarak sunduğunu iddia ettiği yazışmalar ve ses kayıtlarının akıbeti merak konusu oldu. Olayla ilgili gizli tanıkların da olduğu belirtilirken, soruşturmanın seyrini değiştirecek bu iddiaların ardından yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği bekleniyor.