SON DAKİKA: Güllü’nün ölümünde sular durulmuyor! Patron Ferdi Aydın’ının şok iddiaları sonrası kızı Tuğyan ilk kez konuştu!

Güllü'nün ölümünün intihar mı, kaza mı yoksa cinayet mi olduğu yönündeki soruşturma derinleşirken, Ferdi Aydın'ın delil olarak sunduğunu iddia ettiği yazışmalar ve ses kayıtlarının akıbeti merak konusu oldu. Olayla ilgili gizli tanıkların da olduğu belirtilirken, soruşturmanın seyrini değiştirecek bu iddiaların ardından yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği bekleniyor.