SON DAKİKA: Güllü’nün patronu Ferdi Aydın’dan çarpıcı açıklamalar: ’Tuğyan’ın hayali annesini öldürmekti’

Ünlü sahne sanatçısı Güllü'nün şüpheli ölümü Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, olayın 'cinayet' olduğu iddiası güçleniyor. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, yaptığı açıklamada, merhumenin ölümünden kısa bir süre önce çocuklarını işaret ettiğini öne sürdü. Aydın, olay gecesi yaşananlar ve Güllü'nün kızının annesini öldürme hayali kurduğu yönündeki iddialarla, soruşturmanın seyrini değiştirecek çok önemli bilgiler paylaştı.
GÜLLÜ ABLA BANA 'EĞER BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE..." DEMİŞTİ
Ferdi Aydın, Güllü'nün ölüm haberini aldığındaki şüphesini dile getirerek, "Ben bu olayı duyduğumda gözyaşı dökerken, onun oğlunun gözyaşı dökmemesi ve hemen açıklamalarda bulunması beni şüphelendirmişti. Güllü abla bana sağlığında, 'Eğer başıma bir şey gelirse kızımdan ya da oğlumdan bil,' demişti. Ben bu olayın cinayet olduğunu savunuyorum," dedi.
"KIZININ TEK HAYALİ ANNESİNİ ÖLDÜRMEKTİ"
Güllü'nün kızıyla ilgili ağır iddialarda bulunan Aydın, "Burada anne-kız ilişkisi hiç yoktu. Kızı yıllardır kötü bir hayat geçirmişti; pavyonlarda çalışmış, kötü alışkanlıklar edinmiş ve yıllarca yasaklı madde kullanmıştı. Güllü abla, kızının adı geçmesin diye sahte kimlikle onu tedavi ettirmeye çalışıyordu. Sürekli şiddet eğilimli, sinir hastası bir kızı vardı. Bütün Çınarcık'a illallah ettirmiş bir kızdı," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Güllü'nün kızının bir ay evinde kaldığı Sultan Abla'nın, "Tuğyan'ın bir ay boyunca sürekli en büyük hayali annesini öldürmekti. Sürekli annesini öldüreceğini söylüyordu," şeklinde konuştuğunu aktardı.
Güllü'nün patronu A Haber'e açıkladı "Bana bir şey olursa oğlumdan ya da kızımdan bil"
OLAY GECESİ YAŞANANLAR VE DELİL ŞÜPHESİ
Olay gecesi yaşananları da şüpheli bulan Aydın, şunları söyledi: "Olayın ilk günü Güllü abla morgdayken kızı hastanedeydi ama oğlu camı kırarak eve giriyor. Evin camını kırarak içeride ne işin var? Delil mi sakladın? Para ve altınları mı aldın? Saat 01.30'da Güllü abla yere düşüyor, kanlar içerisinde parçalanarak hayatını kaybediyor. 02.30'da itfaiye çağırıp yerleri yıkatıyorlar. Peki, niçin yıkadınız? Kadının düştüğü yer belli olmasın diye mi, ya da inceleme yapılmasın diye mi?"
Soruşturmanın derinleşeceğini düşünen Ferdi Aydın, "Bu cinayeti kimler planladı, kimler akıl verdi, kimler buradan nemalanacak, merak ediyorum. Göreceksiniz ki birçok kişi daha tutuklanacaktır diye düşünüyorum," diyerek sözlerini tamamladı.