SON DAKİKA: Güllü’nün patronu Ferdi Aydın’dan çarpıcı açıklamalar: ’Tuğyan’ın hayali annesini öldürmekti’

GÜLLÜ ABLA BANA 'EĞER BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE..." DEMİŞTİ

Ferdi Aydın, Güllü'nün ölüm haberini aldığındaki şüphesini dile getirerek, "Ben bu olayı duyduğumda gözyaşı dökerken, onun oğlunun gözyaşı dökmemesi ve hemen açıklamalarda bulunması beni şüphelendirmişti. Güllü abla bana sağlığında, 'Eğer başıma bir şey gelirse kızımdan ya da oğlumdan bil,' demişti. Ben bu olayın cinayet olduğunu savunuyorum," dedi.