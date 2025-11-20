SON DAKİKA | Güngören'de akılalmaz olay: 'İade kargo ücreti' kavgası kanlı bitti!

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİ KAN DONDURDU

Çevre sakinlerinden Muhammed Karagülle, yaşananları şöyle aktardı: "Aralarında bir kavga çıktı. Bıçaklı kişiyle silahlı kişi birbirlerine küfür ettiler. 'Sen bırak silahı, sen bırak bıçağı' dediler. Esnaf oldu ğunu düşün düğümüz silahlı kişi diğer arkadaşın bacağına ateş etti. İki kişi yaralandı. Bıçak vardı ama yaralamaya fırsat olmadı."

Diğer bir çevre sakini Muhamme d Ali Ocakverdi ise t artışmanın çıkış noktasını doğruladı: "Bir kargo çalışanı işletme sahibiyle tartıştı, hakaretler etti. Sonra gidip bıçağını aldı geldi. İşletme sahibinin üzerine yürüyünce, işletme sahibi de silahına davrandı. 'Bırak onu, üzerime gelme' diye uyardı ama kargo çalışanı ısrarla devam edince dört el ateş etti. İki kişi iki mermiyle bacağından yaralanmış."

