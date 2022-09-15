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Giriş Tarihi: 15.9.2022 16:34 Son Güncelleme: 15.9.2022 16:36

Son dakika haberi: Esenyurt'ta Güvenlik Görevlisi hasta yakını tarafından öldürülmüştü: Şüpheliler tutuklandı!

Son dakika haberi: İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde hasta yakınlarının bıçaklı saldırısı sonucu boynundan ağır yaralanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Çetin K.’nın 11, Mazlum B.’nin ise 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Son dakika haberi: Esenyurt’ta Güvenlik Görevlisi hasta yakını tarafından öldürülmüştü: Şüpheliler tutuklandı!

Son dakika haberi: Dün yaşanan olayda hasta yakınlarını acilde bağırmaları üzerine uyardığı belirtilen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, hasta yakını Çetin K. tarafından boynundan bıçaklandı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDILAR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Çetin K. ve Mazlum B. gözaltına alındı. Şüphelilerden Çetin K.'nın 11, Mazlum B.'nin ise 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." İfadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Esenyurt'ta Güvenlik Görevlisi hasta yakını tarafından öldürülmüştü: Şüpheliler tutuklandı!
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