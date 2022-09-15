Video Yaşam Hastanede güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı | Video
Hastanede güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı | Video

Hastanede güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı | Video

15.09.2022 | 18:23

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Esenyurt Devlet Hastanesi'nde dün saat 18.45 sıralarında motosiklet kazası yapan Mazlum B., Çetin K. isimli kişiler burada taşkınlık çıkartmıştı. Müdahale eden Tuğrul Okudan isimli güvenlik görevlisi yaşanan arbedede kalbinden bıçaklanmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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