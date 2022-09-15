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OTOMATİK OYNAT
01:35
Hastanede güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı | Video 15.09.2022 | 18:23
01:10
Kadın kıyafeti giyip motosiklet çalan hırsız kamerada | Video 15.09.2022 | 17:54
00:54
Tarihi tren garı alev alev yandı | Video 15.09.2022 | 17:40
03:33
Şişli'de denetimden kaçan sürücü saklandığı binada yakalandı | Video 15.09.2022 | 17:03
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İki genç, minibüsün altında kalmaktan saniye farkla kurtuldu | Video 15.09.2022 | 17:02
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Bursa'da apartmanda çıkan yangın panik oluşturdu | Video 15.09.2022 | 16:40
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Diyarbakır’ın ilk kadın minibüs şoförü direksiyon başında | Video 15.09.2022 | 16:28
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Köpek saldırısı sonucu yaralanan çocuk 22 gün sonra taburcu oldu | Video 15.09.2022 | 16:09
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Bayrampaşa’da bir binanın çatısı alev alev yandı | Video 15.09.2022 | 15:41
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Yağmacılar Trabzon'da yakalandı | Video 15.09.2022 | 15:05
00:56
Başkentte iki farklı suç çetesine operasyon: 10 gözaltı | Video 15.09.2022 | 15:41
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Sultanbeyli'de 'zincir' operasyonunda depo baskını: 3 gözaltı | Video 15.09.2022 | 15:25
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Gaziantep'te PKK operasyonu: 3 tutuklama | Video 15.09.2022 | 14:52
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Minibüse çarpan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza anı kamerada | Video 15.09.2022 | 14:38
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Tekirdağ’da kaçak alkole jandarma baskını | Video 15.09.2022 | 14:20
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde dün saat 18.45 sıralarında motosiklet kazası yapan Mazlum B., Çetin K. isimli kişiler burada taşkınlık çıkartmıştı. Müdahale eden Tuğrul Okudan isimli güvenlik görevlisi yaşanan arbedede kalbinden bıçaklanmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.