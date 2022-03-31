SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den kırmızı alarm! Kuvvetli geliyor: Pencerelerinizi kapalı tutun

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ve yarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.
Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte ülkenin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Perşembe günü Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif kuvvette, Suriye sınırına yakın kesimlerde orta kuvvette yüzey toz taşınımı bekleniyor.
Vatandaşların, toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
'PENCERELERİ KAPALI TUTUN' UYARISI
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisini kaybettiği günlerde Türkiye'de çöl tozlarının etkili olacağı belirtilirken, Perşembe günü çöl tozlarının ülkeye giriş yapacağı aktarıldı. Yapılan uyarılarda "Perşembe günü tüm İstanbul, Marmara geneli, Batı Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz pencerelerini kapalı tutmalı. Çöl tozu çok yoğun olacak. Ev içleri tozla dolabilir. Çöl tozu Perşembe ve Cuma olmak üzere 2 gün etkili olacak. Cumartesi günü havadaki çöl tozları tamamen yok olacak" ifadelerine yer verildi.