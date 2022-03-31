SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den kırmızı alarm! Kuvvetli geliyor: Pencerelerinizi kapalı tutun

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ve yarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte ülkenin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.