Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den kırmızı alarm! Kuvvetli geliyor: Pencerelerinizi kapalı tutun
Giriş Tarihi: 31.3.2022 09:20 Son Güncelleme: 31.3.2022 09:29

SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den kırmızı alarm! Kuvvetli geliyor: Pencerelerinizi kapalı tutun

SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den kırmızı alarm! Kuvvetli geliyor: Pencerelerinizi kapalı tutun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurdun özellikle batı kesimi için kırmızı alarm verildi. Yapılan son dakika açıklamasında, Suriye'den gelen Çöl Tozları'nın yurdun özellikle batı kesimlerinde etkili olacağı belirtildi. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ve yarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte ülkenin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif kuvvette, Suriye sınırına yakın kesimlerde orta kuvvette yüzey toz taşınımı bekleniyor.

Vatandaşların, toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

'PENCERELERİ KAPALI TUTUN' UYARISI
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisini kaybettiği günlerde Türkiye'de çöl tozlarının etkili olacağı belirtilirken, Perşembe günü çöl tozlarının ülkeye giriş yapacağı aktarıldı. Yapılan uyarılarda "Perşembe günü tüm İstanbul, Marmara geneli, Batı Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz pencerelerini kapalı tutmalı. Çöl tozu çok yoğun olacak. Ev içleri tozla dolabilir. Çöl tozu Perşembe ve Cuma olmak üzere 2 gün etkili olacak. Cumartesi günü havadaki çöl tozları tamamen yok olacak" ifadelerine yer verildi.

KIRMIZI' SEVİYE RİSK
Öte yandan yapılan uyarılarda İstanbul için Kırmızı seviye çöl tozu riski var açıklamaları yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den kırmızı alarm! Kuvvetli geliyor: Pencerelerinizi kapalı tutun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA