Son dakika haberi: “Türk Escobar” Ürfi Çetinkaya operasyonunda yeni gelişme! 43 şüpheli gözaltına alınmıştı

Son dakika haberi: İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevindeki Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
37 TON UYUŞTURUCUDAN SORUMLU
Ürfi Çetinkaya ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten oğlu Rüstem Çetinkaya'nın da içinde bulunduğu suç örgütünün; Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da ele geçen yaklaşık 13 ton, Türkiye'de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları belirlendi.
ULUSLARARASI SEVKİYATI
Şüphelilerin, etrafındaki kişilerle beraber kendilerine ait gemi, bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları, elde ettikleri gelirleri havala yöntemiyle gizli bölmeli araçlarla ve kuryelerle kayıt dışı olarak Türkiye'ye getirip; eşi, çocukları ve yakın akrabaları ile beraber yakınında olan kişiler üzerinden kurup yönettikleri döviz büroları ve şirketlerle akladıkları tespit edildi.
11 ÜLKE İLE İŞBİRLİĞİ
MASAK, Gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ile koordine içerisinde yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarla süreç içerisinde; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, BAE, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan olmak üzere 11 ülke ile işbirliği yapıldı.
43 GÖZALTI
Operasyonda Ürfi Çetinkaya'nın oğulları Rüstem Çetinkaya ile Hakan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 43 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlana şüpheliler adliyeye sevk edildi.
23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
4'ü cezaevinde 43 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 23 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. 20 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Türk Escobar Ürfi Çetinkaya çetesine operasyon: İşte 20 milyar liralık mal varlığı!