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Türk Escobar Ürfi Çetinkaya çetesine operasyon: İşte 20 milyar liralık mal varlığı!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
15:28
Türk Escobar Ürfi Çetinkaya çetesine operasyon: İşte 20 milyar liralık mal varlığı!
Türk Escobar olarak bilinen ve cezaevinde tutuklu olan Ürfi Çetinkaya suç örgütüne operasyon yapıldı. Ürfi Çetinkaya'nın oğulları Rüstem Çetinkaya ile Hakan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 44 kişi yakalandı. Türk Escobar'ın 20 milyar liralık mal varlığı ise dudak uçuklattı: Arsa, apartman, daire hatta soğuk cüzdan bile var!