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Haberler Yaşam Türk Escobar Ürfi Çetinkaya çetesine operasyon: İşte 20 milyar liralık mal varlığı!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 15:28

Türk Escobar Ürfi Çetinkaya çetesine operasyon: İşte 20 milyar liralık mal varlığı!

Türk Escobar olarak bilinen ve cezaevinde tutuklu olan Ürfi Çetinkaya suç örgütüne operasyon yapıldı. Ürfi Çetinkaya'nın oğulları Rüstem Çetinkaya ile Hakan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 44 kişi yakalandı. Türk Escobar'ın 20 milyar liralık mal varlığı ise dudak uçuklattı: Arsa, apartman, daire hatta soğuk cüzdan bile var!

DHA
Türk Escobar Ürfi Çetinkaya çetesine operasyon: İşte 20 milyar liralık mal varlığı!

Güvenlik güçleri, suç örgütlerine göz açtırmadı. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Escobar olarak bilinen ve cezaevinde tutuklu olan Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütüne yönelik operasyon yaptı.

Türk Escobar Ürfi Çetinkaya çetesine operasyon: İşte 20 milyar liralık mal varlığı!

Ürfi Çetinkaya ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten oğlu Rüstem Çetinkaya'nın da içinde bulunduğu suç örgütünün; Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da ele geçen yaklaşık 13 ton, Türkiye'de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları anlaşıldı.

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Türk Escobar Ürfi Çetinkaya çetesine operasyon: İşte 20 milyar liralık mal varlığı!

EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE SEVK ETMİŞ!

Şüphelilerin, etrafındaki kişilerle beraber kendilerine ait gemi, bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları, elde ettikleri gelirleri havale yöntemiyle, gizli bölmeli araçlarla ve kuryelerle kayıt dışı olarak Türkiye'ye getirip; eşi, çocukları ve yakın akrabaları ile beraber yakınında olan kişiler üzerinden kurup yönettikleri döviz büroları ve şirketlerle akladıkları tespit edildi.

Türk Escobar Ürfi Çetinkaya çetesine operasyon: İşte 20 milyar liralık mal varlığı!

MAL VARLIĞI DUDAK UÇUKLATTI

MASAK, Gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ile koordine içerisinde yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarla süreç içerisinde; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, BAE, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan olmak üzere 11 ülke ile iş birliği yapıldı.

Türk Escobar Ürfi Çetinkaya çetesine operasyon: İşte 20 milyar liralık mal varlığı!

Yapılan işbirliği neticesinde suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Ürfi Çetinkaya'nın oğulları Rüstem Çetinkaya ile Hakan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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