Giriş Tarihi: 29.11.2025 11:25 Son Güncelleme: 29.11.2025 11:35

SON DAKİKA | Hafif ticari araç kamyona ok gibi saplandı: 3 kişi hayatını kaybetti! 3 yaralı

SON DAKİKA | Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA Yaşam

Feci kaza, saat 08.30 sıralarında Tarsus-Adana Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Mistik Ali Gönen (64) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı güzergahta Fatih T. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Demir yığınına dönen hafif ticari araçtaki Mistik Ali Gönen, Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen olay yerinde hayatını kaybetti; Ahsen Lina Yücedağ, Seda Yücedağ ve Medine Gönen yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

