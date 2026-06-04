SON DAKİKA | Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteroloji yeni haritayı paylaştı! Kavurucu sıcak ve sağanak aynı anda geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporu, Haziran ayının ilk haftasında ezberleri tamamen bozdu! Türkiye genelinde aynı anda hem şimşekli gök gürültülü sağanak yağışların hem de 35 dereceyi bulan kavurucu sıcakların sahne alacağı, meteorolojik bir ikilem dönemine girildi. "Bugün hava nasıl?" ve "Yağmur yağacak mı?" soruları merak konusu olurken, uzmanlar özellikle günün belirli saatlerini işaret ederek ani sel, su baskını ve yüksek sıcaklık riskine karşı kritik uyarılarda bulundu. İşte şemsiye ile güneş kremini aynı anda hazırlamanızı gerektirecek, tüm planlarınızı baştan yaptıracak o ezber bozan hava durumunun tüm detayları...
HANGİ BÖLGELERDE ŞEMSİYELER HAZIR OLMALI?
Önümüzdeki günlerde yurdun belirli şeritleri ani bastıran yerel gök gürültülü sağanak yağışların ve yoğun şimşek aktivitesinin etkisi altında kalacak. Son hava durumu tahmini verilerine göre yağış riski en yüksek olan yerlerin başında İç Anadolu ve Batı Karadeniz geliyor. Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri ve Sivas başta olmak üzere İç Anadolu genelinde; Bolu, Kastamonu ve Karabük hattında ciddi bir yağış döngüsü yaşanacak.
YAĞIŞ EN İSTİKRARLI BU İLLERDE OLACAK
Güncel tahmin haritalarında bu iç kesimlerin geniş bir sağanak hattıyla kaplandığı net bir şekilde görülüyor.Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevreleri ise bu süreçte yağışın en istikrarlı olduğu yerler olarak öne çıkıyor. 5 günlük hava tahmini periyodu boyunca bu bölgede şimşek ve gök gürültülü sağanak yağış ikonları yerini koruyor. Mevsim normallerine göre bu dönemde kuru görmeye alıştığımız Kıyı ve İç Ege ile Trakya'da ise tam bir sürpriz yaşanacak. İzmir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar ile Edirne ve Kırklareli çevreleri, periyodun belirli bölümlerinde ani ve kuvvetli yerel sağanak dalgalarının hedefi olacak.
TERMOMETRELER NEREDE ÇILDIRACAK?
Yağışlar ülkenin iç ve batı kesimlerini yer yer serinletirken, bazı bölgeler ise tam anlamıyla yaz sıcağını iliklerine kadar hissedecek. "Sıcaklıklar ne zaman artacak?" diye merak edenler için sıcaklık zirveleri Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülecek. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri yağışlı sistemden tamamen uzak, bol güneşli ve 34-35 derece civarında seyreden istikrarlı bir sıcak dalgasının etkisinde kalacak.
Marmara'nın doğusu ve Akdeniz sahillerinde de bunaltıcı günler kapıda. Yağışların çekildiği anlarda, özellikle Bursa ve Edirne gibi kentlerde termometrelerin aniden 35 dereceye fırladığı görülebiliyor. Antalya ve Mersin çevreleri ise yüksek nemle birlikte 30-32 derece bandında oldukça bunaltıcı bir hava sunacak.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA KARAKTERİSTİĞİ
İstanbul: Genel olarak az bulutlu ve güneşli bir periyot geçiriyor. Sıcaklıklar 27 derece ile 31 derece arasında dalgalanacak. Hafta ortasında daha ferah bir hava hakimken, hafta sonuna doğru sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor.
ANKARA
Başkent tam bir "kırkikindi" havası yaşıyor. Sıcaklıklar 28-29 derece civarında gezinirken, şehir neredeyse her gün öğleden sonraları yerel gök gürültülü sağanak yağış uyarısı ile karşı karşıya kalıyor.
İZMİR
Kent genelinde sıcaklıklar 31 derece ile 34 derece arasında değişecek. Kıyı Ege'de güneş yüzünü sıkça gösterse de, önümüzdeki günlerin tam ortasında yaşanabilecek ani bir gök gürültülü sağanak geçişi İzmirlileri hazırlıksız yakalayabilir.
METEOROLOJİK ALARM: GÜNÜN HANGİ SAATLERİ RİSKLİ?
SABAH SAATLERİ SAKİN (06:00 - 12:00):
Yağışlar genellikle Karadeniz içleri ve İç Anadolu'nun küçük bir bölümüyle sınırlı kalıyor; yurdun kalanı güne güneşli başlıyor.
ÖĞLE VE ÖĞLEDEN SONRA TEHDİDİ (12:00 - 18:00): EN KRİTİK SAAT DİLİMİ!
Güneşin ısıtmasıyla birlikte dikey kütleye dönüşen bulutlar; Doğu Anadolu'an Marmara'nın batısına kadar çok geniş bir alanda ani şimşekli, gök gürültülü sağanak yağışları tetikliyor. Ani sel ve su baskınlarına karşı bu saatlerde azami dikkat gösterilmelidir.
AKŞAM VE GECE RAHATLAMA (18:00 SONRASI):
Sistem zayıflayarak dar bir hatta çekiliyor ve gece yarısından sonra Bolu-Ankara kuzeyi dışındaki neredeyse tüm yurtta gökyüzü tamamen temizleniyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI!
4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE
Bu gün Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hâkimken, belirli bölgelerde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar göze çarpıyor. Marmara Bölgesi'nde özellikle Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Konya, Sivas, Kayseri çevreleri), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda (Erzurum, Kars, Van civarı) gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. İstanbul'da sıcaklık 29°C, Ankara'da 28°C, İzmir'de ise 34°C civarında seyrediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Kıyı Ege ise tamamen güneşli ve sıcak bir gün geçiriyor.
5 HAZİRAN 2026 CUMA
Haftanın son gününde yağışlı hava dalgası batı ve iç kesimlerde etkisini belirgin şekilde artırıyor. Marmara'nın batısı (Trakya, Çanakkale, Balıkesir çevreleri), Kıyı ve İç Ege'nin tamamı (İzmir, Manisa, Kütahya, Afyon, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta, Burdur) ve İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir, Konya) gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de yağışlar sürüyor. Sıcaklıklar yağış alan batı bölgelerinde birkaç derece düşerken; İstanbul 27°C, Ankara 29°C ve İzmir 31°C olarak ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu ise 34°C'yi bulan sıcaklıklarla güneşli havasını koruyor.
6 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk gününde yağışlar yurdun batı iç kesimlerinde ve güneyinde yoğunlaşmaya devam ediyor. Ege Bölgesi'nin genelinde (İzmir ve iç kesimler), Göller Yöresi ile Akdeniz'in iç kısımlarında, İç Anadolu'nun batısında (Eskişehir, Konya, Aksaray, Niğde) ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Marmara Bölgesi'nde ise yağışlar kesiliyor; İstanbul 31°C'ye yükselerek parçalı bulutlu ve sıcak bir güne geçiş yapıyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu (Erzurum, Kars) ve güney kesimleri (Van, Hakkari) ile Doğu Karadeniz içleri de yağış almaya devam ederken, Güneydoğu Anadolu yine sıcak ve az bulutlu bir gökyüzüne sahip.
7 HAZİRAN 2026 PAZAR
Pazar günü yurdun büyük bir bölümünde yağışlar etkisini kaybediyor ve yaz sıcaklıkları hissedilir derecede artıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz genelinde yağışlar neredeyse tamamen kesilerek yerini parçalı bulutlu ve bol güneşli bir havaya bırakıyor; Edirne ve Bursa'da termometreler 35°C'ye kadar ulaşıyor. Yalnızca İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Denizli, Isparta civarı) çok lokal yağış geçişleri görülüyor. Gök gürültülü sağanak yağışların asıl etkili olduğu yer ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Hakkari) ile Doğu Karadeniz'in en doğu uçları oluyor. Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa 35°C ile sıcaklığını koruyor.
8 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ
Yeni haftanın ilk gününde yağışlı hava dalgası yurdun batı kapısından yeniden giriş yapıyor. Marmara'nın batısı (Trakya, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri), Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu) ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında (Ankara'nın kuzey çevreleri, Çankırı sınırı) gök gürültülü sağanak yağışlar yeniden başlıyor. Kıyı Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyi parçalı bulutlu ve sıcak bir gün geçirirken; İstanbul 30°C, İzmir 33°C, Antalya ise 32°C civarında seyrediyor. Ülkenin en doğusunda, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu şeridi boyunca (Erzurum, Kars, Van, Hakkari) gök gürültülü sağanak yağışlar ara vermeden devam ediyor.
ÖNERİLER!
SÜRÜCÜLERE SAĞANAK UYARISI
Ani bastıran sağanak yağışlar esnasında yollarda oluşabilecek ani su birikintileri nedeniyle sürücülerin kızaklama riskine karşı hızlarını azaltmaları ve takip mesafelerini artırmaları öneriliyor.
KAVURUCU SICAKLARA KARŞI KORUNUN
Termometrelerin 35 dereceyi bulduğu Güneydoğu ve Marmara genelinde, özellikle kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlıların güneş ışınlarının dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor.
ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN
İç Anadolu, Ege ve Doğu Anadolu'da yaşayan vatandaşlarımızın öğle saatlerinden sonra aniden bastırabilecek yerel sağanaklara karşı şemsiyelerini yanlarında bulundurmaları önem arz ediyor.
İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 32°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 11°C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 28°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Malatya, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı