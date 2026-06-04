SON DAKİKA | Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteroloji yeni haritayı paylaştı! Kavurucu sıcak ve sağanak aynı anda geliyor

TERMOMETRELER NEREDE ÇILDIRACAK?

Yağışlar ülkenin iç ve batı kesimlerini yer yer serinletirken, bazı bölgeler ise tam anlamıyla yaz sıcağını iliklerine kadar hissedecek. "Sıcaklıklar ne zaman artacak?" diye merak edenler için sıcaklık zirveleri Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülecek. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri yağışlı sistemden tamamen uzak, bol güneşli ve 34-35 derece civarında seyreden istikrarlı bir sıcak dalgasının etkisinde kalacak.

Marmara'nın doğusu ve Akdeniz sahillerinde de bunaltıcı günler kapıda. Yağışların çekildiği anlarda, özellikle Bursa ve Edirne gibi kentlerde termometrelerin aniden 35 dereceye fırladığı görülebiliyor. Antalya ve Mersin çevreleri ise yüksek nemle birlikte 30-32 derece bandında oldukça bunaltıcı bir hava sunacak.