SON DAKİKA: Halı fabrikası sahibi Nurhan Ör’ü öldürüp cesedini asitle yok etmişlerdi! İşte canilerin cezaları

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Duruşmada sanıklar Emrah Dakal, Ceyhun Azak, Bahadır Toraman ve Ahmet Toraman da suçlamaları reddetti. İlk duruşmalarda itiraflarda bulunan sanık Ferdi Gün ise "Olayın verdiğim ifadeyle aydınlatıldığını düşünüyorum. Ne kadar inkar etse de Işık Eren'in planladığı ortada. Ceyhun Azak sürekli ifade değiştirip iftira atsa da kendisinin dahil olduğu kesin. Pişman olacak bir şahıs da değil. Nurhan'ın öldüğünü tespit eden kendisi. Ben senet imzalatılıp bırakacağız diye bildiğimden bu durumlar yaşandığı için şok halindeydim. Olaydan 1 gün önce aside kemik parçası atarak deneyen de Ceyhun Azak'ın kendisi. Burada en büyük mağdur olan da benim. Eşimden boşandım. 2 yıldır kızımı görmedim" diye konuştu.Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, dosyaya ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, 6 sanığın da ayrı ayrı 'Delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıklar hakkında indirim uygulanmadı. Ayrıca Ferdi Gün ve Ceyhun Azak'ın 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ve 900'er lira ceza verildi.