SON DAKİKA: Halit Yukay’ın ölümünde kilit gelişme! Geminin önündeki iz ele vermişti! İşte kaptan hakkında istenen ceza

Yukay'ın 4 Ağustos günü 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılmasının ardından teknesi, Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulundu. 19 gün sonra ise 68 metre derinlikte Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında, Yukay'ın teknesine çarptığı öne sürülen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin radar hareketleri ve rotası detaylıca incelendi. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemeleri sonucunda geminin ön tarafında sürtünme izleri olduğu tespit edildi. Kazadan bir gün önce çekilen fotoğrafla, kaza sonrası İzmit'te çekilen fotoğrafta geminin önündeki belirgin iz ve darbe arasındaki fark dikkat çekti ve bu görseller soruşturma dosyasına kanıt olarak eklendi.