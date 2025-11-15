SON DAKİKA: Halit Yukay’ın ölümünde kilit gelişme! Geminin önündeki iz ele vermişti! İşte kaptan hakkında istenen ceza

Yukay'ın 4 Ağustos günü 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılmasının ardından teknesi, Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulundu. 19 gün sonra ise 68 metre derinlikte Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında, Yukay'ın teknesine çarptığı öne sürülen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin radar hareketleri ve rotası detaylıca incelendi. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemeleri sonucunda geminin ön tarafında sürtünme izleri olduğu tespit edildi. Kazadan bir gün önce çekilen fotoğrafla, kaza sonrası İzmit'te çekilen fotoğrafta geminin önündeki belirgin iz ve darbe arasındaki fark dikkat çekti ve bu görseller soruşturma dosyasına kanıt olarak eklendi.
GEMİNİN BAŞ KISMI İNCELENDİ
Soruşturma dosyasındaki önemli kanıtlardan biri de İzmit Limanı'ndaki güvenlik kamerası görüntüleri oldu. Görüntülerde, geminin limana yanaşmasının ardından Kaptan Cemal Tokatlıoğlu ve mürettebatının, saat 04.17 sıralarında gemiden inerek baş kısmını inceledikleri görüldü. Bu, kaptanın kaza sonrası gemiyi kontrol ettiğine dair önemli bir kanıt olarak değerlendirildi.
RENK VE KATMANLAR BENZER FİZİKİ YAPIDA ÇIKTI
Ayrıca, 92 metre uzunluğundaki geminin ön tarafındaki çiziklerden alınan numuneler ile Yukay'ın parçalanan teknesinden alınan örnekler Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelendi. İnceleme sonucunda boya kalıntılarının eşleştiği ve mikro düzeydeki örneklerdeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu tespit edildi. Bu kriminal raporlar, geminin tahrip olan kısmının 'çarpma bölgesi' olduğunu bilimsel olarak doğruladı.
KARA KUTU İNCELENMEK ÜZERE YURT DIŞINA GÖNDERİLMİŞTİ
Halit Yukay'ın teknesinin 'kara kutusu' olarak tabir edilen ve seyir detaylarını içeren parçadan ilk incelemede sonuç alınamadığı için yurt dışına gönderilmişti. Öte yandan, 'Arel 7'nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, ilk başta yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
HALİT YUKAY'IN CENAZESİ 30 GÜN SONRA ÇIKARTILMIŞTI
Kaptan Tokatlıoğlu'nun, kaza saatlerinde gözcü ve yardımcısının yemeğe indiğini söyleyerek 'otomatik kaptan' sistemini açıp yerini terk etmiş olabileceği ihtimali, kazanın nedenlerinden biri olarak değerlendirildi. Halit Yukay'ın cenazesi ise kazadan 30 gün sonra kurtarma gemileri tarafından çıkarılıp İstanbul'da defnedilmişti.
Tüm bu deliller ışığında hazırlanan ve Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile kaptan Cemal Tokatlıoğlu'nun yargılanma süreci resmen başlamış oldu. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu davanın duruşmaları, önümüzdeki günlerde Erdek Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.