Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Hatay Deprem Haberi: Kandilli ve AFAD verileri ile az önce Hatay Antakya’da deprem oldu!
Giriş Tarihi: 15.12.2025 12:22 Son Güncelleme: 15.12.2025 12:38

Son Dakika Hatay Deprem Haberi: Kandilli ve AFAD verileri ile az önce Hatay Antakya’da deprem oldu!

Saat 12:20'de Hatay Antakya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt ararken AFAD depremin merkez üssünün Antakya olduğunu açıkladı. İşte detaylar.

Son Dakika Hatay Deprem Haberi: Kandilli ve AFAD verileri ile az önce Hatay Antakya’da deprem oldu!
  • ABONE OL

Hatay'da merkez üssü Antakya olduğu tahmin edilen bir deprem meydana geldi. Gaziantep ve Adana gibi çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin veriler AFAD tarafından paylaşıldı;

SON DAKİKA: ANTAKYA'DA DEPREM!

Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2025-12-15
Saat:12:20:00 TSİ
Enlem:36.24444 N
Boylam:36.20028 E
Derinlik:7 km

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Hatay Deprem Haberi: Kandilli ve AFAD verileri ile az önce Hatay Antakya’da deprem oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz