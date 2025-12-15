Son Dakika Hatay Deprem Haberi: Kandilli ve AFAD verileri ile az önce Hatay Antakya’da deprem oldu!

Hatay'da merkez üssü Antakya olduğu tahmin edilen bir deprem meydana geldi. Gaziantep ve Adana gibi çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin veriler AFAD tarafından paylaşıldı;
SON DAKİKA: ANTAKYA'DA DEPREM!
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2025-12-15
Saat:12:20:00 TSİ
Enlem:36.24444 N
Boylam:36.20028 E
Derinlik:7 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.
