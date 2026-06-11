SON DAKİKA HAVA DURUMU! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Sıcaklıklar çakılıyor! O illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmayın

EN RİSKLİ BÖLGELER: ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARILARI

MGM'nin saatlik mikro analizlerine göre gün içinde atmosferin en dengesiz olduğu anlarda bazı bölgelerimiz yüksek risk barındırıyor: Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Hattı: Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri için haritada açıkça "KUVVETLİ YAĞIŞ" uyarısı verilmiş durumda. Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi riski oldukça yüksek.

Güneydoğu Anadolu Fırtınası: Van, Hakkari ve Şırnak hattında günün ilk yarısında 40-60 km/saat hıza ulaşan kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı bulunuyor. Çatı uçması ve toz taşınımına karşı dikkatli olunmalı.

Akdeniz'in Tehditkar Yağış Bandı: Muğla ve Antalya üzerinden başlayıp İç Anadolu'nun güneyine (Konya, Karaman) ve oradan Doğu Anadolu'nun batısına uzanan diagonal bir yağış hattı oluşuyor. Bu hat üzerindeki illerde ani bulut patlamaları yaşanabilir.