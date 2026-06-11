SON DAKİKA HAVA DURUMU! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Sıcaklıklar çakılıyor! O illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmayın

Yaz moduna erken girenleri ve güneşe aldanıp plan yapanları ters köşe yapacak dinamik bir atmosferik hareketlilik kapıda. Meteoroloji'den alınan son verilere göre, Türkiye genelinde adeta bir "hava durumu hız treni" yaşanacak; önce kavrulacağız, ardından ani sellerle mücadele edeceğiz ve hemen sonra sıcaklar intikam alır gibi geri dönecek.
KAVURUCU YAZ SICAKLARI VE TERMOMETRE ALARMLARI
Haftanın ilk yarısında ve önümüzdeki yeni haftanın başlangıcında ülke genelinde belirgin bir sıcaklık baskısı öne çıkıyor. Özellikle haritalarda kırmızı termometre simgeleriyle uyarılan Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kelimenin tam anlamıyla yanacak. Aydın, İzmir ve çevre illerde sıcaklıklar 37°C seviyelerine kadar tırmanarak mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
06:00 - 12:00 | SABAH PERİYODU
Güne başlarken ülkenin batı, iç ve kuzeybatı kesimlerinde sakin, az bulutlu ve açık bir hava hakim. Ancak iki farklı bölgede lokal yağış hareketliliği göze çarpıyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunu (Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan) kapsayan hat ile Doğu Akdeniz kıyılarında (Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri) gökgürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinde yerel olarak başlıyor. Bu saatlerde en dikkat çekici detay ise Doğu Anadolu'nun en güneydoğusunda (Van, Hakkari, Şırnak hattı) esen 40-60 km/saat hızındaki kuvvetli rüzgâr/fırtına uyarısı oluyor.
12:00 - 18:00 | ÖĞLE PERİYODU (GÜNÜN EN HAREKETLİ SAATLERİ)
Günün bu bölümünde yağışlı sistem en agresif seviyesine ulaşıyor ve haritada yeşil alanların devasa bir biçimde genişlediğini görüyoruz. Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu için haritaya açıkça "KUVVETLİ YAĞIŞ" notu düşülmüş durumda; bu bölgede sel ve su baskını riski yüksek. Aynı zamanda Akdeniz üzerinden (Muğla, Antalya, Burdur) başlayıp İç Anadolu'nun güneyi (Konya, Karaman), Doğu Anadolu'nun batısı (Malatya, Erzincan, Tunceli, Bingöl) ve Sivas hattına kadar uzanan devasa bir diagonal yağış bandı oluşuyor. Ankara, Çankırı, Karabük ve Kastamonu çevresinde de bağımsız bir lokal yağış hücresi patlama yapıyor. Güneydoğu'daki kuvvetli rüzgâr ise etkisini sürdürmeye devam ediyor.
18:00 - 24:00 | AKŞAM PERİYODU
Güneşin batışıyla birlikte atmosferdeki ısınma baskısı azaldığı için yağışlı sistem hızla güç kaybediyor ve parçalanıyor. Öğlen ülkeyi boydan boya saran o büyük yağış bandı dağılarak sadece iki dar bölgeye sıkışıyor: Birincisi yine Kuzeydoğu Anadolu (Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Iğdır, Ağrı), ikincisi ise İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz (Konya, Karaman, Mersin, Adana, Osmaniye). Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu tamamen sakinleşerek az bulutlu bir akşam geçiriyor. Doğu Anadolu'daki fırtına uyarısı da bu saatlerde tamamen sona eriyor.
00:00 - 06:00 | GECE PERİYODU (12 HAZİRAN CUMA)
Gece yarısından sabaha kadar olan bu zaman diliminde sistem artık ülkeyi neredeyse tamamen terk ediyor. Türkiye haritasının %90'ından fazlası geceyi sessiz, az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle geçiriyor. Yağışlar sadece çok dar iki alanda "artçı geçişler" şeklinde kalıyor: Kuzeydoğu uç sınırda (Artvin, Ardahan, Kars çevreleri) ve Doğu Akdeniz'in küçük bir bölümünde (Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri). Cuma sabahına girerken hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kalan bu son bulutlar da etkisini yitirme eğiliminde.
HAFTA SONU PLANLARINI İPTAL ETTİRECEK SAĞANAK VE SERİNLEME DALGASI
"Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusunu soranlar için haritalar sert bir kırılmaya işaret ediyor. Batıdan sinsi bir şekilde yaklaşan yağışlı sistem, kısa sürede ülkenin devasa bir bölümünü etkisi altına alıyor.
SICAKLIKLAR BİR ANDA ÇAKILACAK
Sıcak havadan bunalanlara müjde gibi görünen bu sistem, beraberinde tehlikeli dikey bulutları getiriyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimleri gökgürültülü sağanak yağışlara teslim olurken, batı illerinde sıcaklıklar bir anda 5 ila 8 derece birden düşerek 24-27°C seviyelerine gerileyecek. İç Anadolu'da ise montları geri çıkarttıracak 22-24°C'lik serinlikler görülecek.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin üç büyük metropolü İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu tam anlamıyla bir atmosferik hız treni yaşatarak vatandaşı ters köşe yapmaya hazırlanıyor. Ege'nin incisi İzmir, periyoda kırmızı termometre alarmlarıyla başlayıp 37°C'yi bulan kavurucu sıcaklarla boğuşurken, hafta sonu gökgürültülü sağanak yağışların gelişiyle kısa süreliğine 33°C'ye gerileyip nefes alacak, ancak yeni haftanın ilk gününde sıcaklıklar intikam alır gibi yeniden 36-37°C sınırına dayanacak. Megakent İstanbul ise ilk günlerde sıcak ve az bulutlu 29°C ile sakin bir seyir izlese de cumartesi günü şehri esir alacak şiddetli gökgürültülü sağanak yağışlar nedeniyle termometreler bir anda çakılarak 25°C'ye kadar düşecek; neyse ki pazar gününden sonra bulutların dağılmasıyla yeni haftada sıcaklık ani bir sıçramayla 31°C'nin üzerine çıkacak. Karasal iklimin göbeğindeki başkent Ankara ise bu dengesiz tablodan en sert darbeyi alan şehir olacak; başlangıçta 29°C civarında olan hava sıcaklığı, hafta sonu özellikle pazar günü etkili olacak yoğun gökgürültülü sağanak yağışların ardından dramatik bir şekilde 23°C'ye kadar gerileyerek haziran ayında adeta sonbahar serinliği yaşatacak ve pazartesi günü yağışların kenti terk etmesiyle ancak 26°C'nin üzerine tırmanarak toparlanabilecek.
EN RİSKLİ BÖLGELER: ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARILARI
MGM'nin saatlik mikro analizlerine göre gün içinde atmosferin en dengesiz olduğu anlarda bazı bölgelerimiz yüksek risk barındırıyor: Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Hattı: Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri için haritada açıkça "KUVVETLİ YAĞIŞ" uyarısı verilmiş durumda. Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi riski oldukça yüksek.
Güneydoğu Anadolu Fırtınası: Van, Hakkari ve Şırnak hattında günün ilk yarısında 40-60 km/saat hıza ulaşan kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı bulunuyor. Çatı uçması ve toz taşınımına karşı dikkatli olunmalı.
Akdeniz'in Tehditkar Yağış Bandı: Muğla ve Antalya üzerinden başlayıp İç Anadolu'nun güneyine (Konya, Karaman) ve oradan Doğu Anadolu'nun batısına uzanan diagonal bir yağış hattı oluşuyor. Bu hat üzerindeki illerde ani bulut patlamaları yaşanabilir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!
11 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE
Haftanın ilk tahmin gününde ülke genelinde belirgin bir sıcaklık baskısı göze çarpıyor. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklık uyarılarını temsil eden termometre simgeleri mevcut; Aydın ve İzmir çevrelerinde sıcaklıklar 37°C seviyelerine kadar çıkıyor. Marmara ve Akdeniz genelinde de az bulutlu ve sıcak bir hava hakimken, İç Anadolu'nun güney kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri) yerel gökgürültülü sağanak yağış geçişleri görülüyor.
12 HAZİRAN 2026 CUMA
Cuma günü batı ve güney bölgelerdeki aşırı sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ege kıyıları yine 35-37°C bandında seyrederken, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 34-36°C civarında kalıyor. Ancak batıdan yaklaşan yeni bir yağışlı sistemin ilk sinyalleri bu tabloda kendisini gösteriyor; Trakya genelinde (Edirne, Kırklareli çevreleri) gökgürültülü sağanak yağışlar başlıyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yağışlı hava dalgası ise yerelliğini koruyarak devam ediyor.
13 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ
Cumartesi günü haritada çok sert bir değişim yaşanıyor ve serinletici, yağışlı sistem ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimleri tamamen gökgürültülü sağanak yağışlara teslim oluyor. Bu yağışlarla birlikte batı bölgelerinde sıcaklıklar hissedilir derecede (yaklaşık 5-8 derece) düşerek Marmara ve İç Anadolu'da 24-27°C seviyelerine geriliyor. Güneydoğu Anadolu ise bu sistemden henüz etkilenmeyerek 35-36°C ile sıcak ve güneşli kalmaya devam ediyor.
14 HAZİRAN 2026 PAZAR
Pazar günü yağışlı sistem etkisini artırarak ülkenin doğusuna ve iç kesimlerine doğru genişliyor. Neredeyse tüm İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri gökgürültülü sağanak yağışlı geçiyor. Hatta Güneydoğu Anadolu'nun batısı bile bu yağışlardan nasibini alıyor ve bölgedeki aşırı sıcaklar kırılarak 29-33°C seviyelerine düşüyor. İç Anadolu'da sıcaklıklar 22-24°C ile haziran ayı için oldukça serin bir noktaya ulaşıyor. Buna karşın, sistem batıyı terk etmeye başladığı için Trakya ve Kıyı Ege'de yağışlar kesiliyor, hava tekrar açmaya ve ısınmaya (İzmir 32°C) başlıyor.
15 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ
Yeni haftanın ilk gününde yağışlı sistem yurdu büyük oranda terk ediyor. Yağışlar sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusuna sıkışarak etkisini yitirmeye başlıyor. Ülkenin geri kalan devasa bir bölümünde (Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu) güneşli ve sıcak yaz havası hızla geri dönüyor. Sıcaklıklar batıda yeniden tırmanışa geçerek Marmara'da 32-35°C, Ege'de ise yine termometre uyarısıyla birlikte 36°C sınırına dayanıyor. İç Anadolu da hızla toparlanarak 26-31°C seviyelerine ulaşıyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleri ile Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Malatya, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı