SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM’den ’sarı’ kodlu alarm! Dışarı çıkacaklar dikkat: Çok kuvvetli sağanak geliyor…

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.