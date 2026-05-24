SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM’den ’sarı’ kodlu alarm! Dışarı çıkacaklar dikkat: Çok kuvvetli sağanak geliyor…

Hafta sonu planı yapanlar ve yeni haftaya hazırlananlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan güncel hava durumu ve MeteoUyarı haritalarına göre, Türkiye genelinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Arama motorlarında en çok merak edilen "Bugün hava nasıl olacak?" ve "Yağmur ne zaman bitecek?" sorularının yanıtları haritaların detaylarında gizli.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (24 MAYIS PAZAR)
Bugün Türkiye'nin neredeyse tamamı gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında. Meteoroloji'nin risk haritasına göre Marmara'nın güneyi (Balıkesir, Bursa, Bilecik), Akdeniz şeridi ve Doğu/Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde "sarı kodlu" uyarı bulunuyor. Özellikle günün en kritik saatleri olan 12:00 ile 18:00 arasına dikkat etmelisiniz. Bu saat diliminde Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar kuvvetli sağanak şeklinde kendini gösterecek. Akşam saatlerinden itibaren ise sistem yavaş yavaş etkisini azaltacak.
3 BÖLGE İÇİN 'SARI KOD' ALARMI: SEL VE YILDIRIMA KARŞI O İLLERE KRİTİK UYARI!
MGM'nin yayımladığı risk haritasına göre yurt genelinde kırmızı veya turuncu renkli ekstrem bir tehlike bulunmuyor ancak ülkenin üç ana hattında "sarı kod" uyarısı verildi. Ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı özellikle Marmara Bölgesi'nde Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde dikkatli olunması gerekiyor. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya, Isparta ve Burdur'u içine alan Göller Yöresi ile Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay kıyı şeridinde de benzer bir uyarı mevcut. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari hattı ile Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinde yaşayan vatandaşların tedbiri elden bırakmaması önem taşıyor.
YARIN YAĞMUR VAR MI? (25 MAYIS PAZARTESİ)
Yarın yurdun büyük bir bölümünde yağmur devam edecek ancak batı illerinde yaşayanlar için güzel haberler var. Pazartesi günü İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar sürerken; Marmara'nın batısı (Trakya) ve Ege kıyılarında bulutlar dağılıyor. Özellikle Ege kıyılarında güneş yüzünü gösterecek ve hava sıcaklıkları yer yer 31 dereceye kadar çıkacak. Eğer batı kıyılarında yaşıyorsanız yarın şemsiyelerinizi evde bırakabilirsiniz.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL?
Türkiye'nin üç büyük şehri olan İstanbul, İzmir ve Ankara'da önümüzdeki beş günlük periyotta oldukça değişken bir hava durumu bekleniyor. İstanbul'da pazar günü etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar, pazartesi gününden itibaren etkisini kaybederek salı ve çarşamba günleri yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakacak; ancak perşembe günü sağanak yağışlar şehre geri dönecek. İzmir'de pazar günkü yağışların ardından hafta başıyla birlikte adeta yaz havası yaşanacak; pazartesi, salı ve çarşamba günleri bol güneşli ve sıcaklıkların yer yer 31°C'ye ulaştığı bir hava hakim olurken, perşembe günü yağışlı sistem Ege kıyılarını da tekrar etkisi altına alacak. Ankara'da ise batıdaki bu açılmaların aksine oldukça kararsız bir tablo var; Başkentte pazar gününden perşembe gününe kadar haftanın tamamında gök gürültülü sağanak yağışların aralıksız devam etmesi öngörülüyor. Bu nedenle İstanbullular ve İzmirliler hafta ortasında güneşin tadını çıkarabilirken, Ankaralıların hafta boyunca şemsiyelerini yanlarından ayırmaması gerekiyor.
PAZAR GÜNÜ SAAT SAAT HAVA DURUMU: ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT!
Pazar gününün saatlik haritaları incelendiğinde ise özellikle öğle saatleri büyük bir risk barındırıyor. Sabah saatlerinde güne yağışla uyanan yurdumuzda, Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanaklar başlıyor. 12:00 ile 18:00 arasındaki kritik saatlerde yağışların etki alanı ve şiddeti zirveye ulaşarak tüm yurdu sarıyor; özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz'de tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Akşam 18:00'den sonra ise bu uyarılar yavaş yavaş kalkıyor, Güneydoğu Anadolu'da yağış kesilirken diğer bölgelerde lokal geçişler halinde etkisini azaltıyor ve gece saatlerinde sistem ağırlıklı olarak Batı Karadeniz şeridine çekiliyor.
YAĞMURLAR NE ZAMAN BİTECEK? (HAVA NE ZAMAN DÜZELECEK?)
Yeni haftanın beş günlük tablosuna bakıldığında ise havada büyük bir kararsızlık göze çarpıyor. 25 Mayıs Pazartesi günü batı bölgelerde hava açıyor, Trakya ile Ege kıyılarında güneş yüzünü gösteriyor ve termometreler 31 dereceyi zorluyor ancak iç, doğu ve Karadeniz bölgelerinde yağış sürüyor. 26 Mayıs Salı günü Türkiye adeta ikiye bölünüyor; Marmara, Ege, batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı oldukça sıcak bir gün geçirirken, ülkenin doğusu ve Karadeniz'de sağanaklar hız kesmeden devam ediyor.
27 Mayıs Çarşamba günü Ege kıyıları sıcak kalmaya devam etse de iç kesimlerde lokal sağanaklar yeniden başlıyor. 28 Mayıs Perşembe günü ise yağışlı sistem tüm gücüyle geri dönüyor ve tıpkı Pazar günü olduğu gibi tüm ülke yeniden gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor; üstelik bu yağışlı havaya rağmen sıcaklıklarda ciddi bir düşüş yaşanmıyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASINI YAYINLADI
24 MAYIS 2026, PAZAR
Haftanın son gününde Türkiye'nin neredeyse tamamı gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında görünüyor. Haritaya bakıldığında, batıdan doğuya, kuzeyden güneye tüm bölgelerde yağışlı ve kapalı bir hava hakim. Sıcaklıklar batı ve güney kıyılarında 23-28°C bandında seyrederken, İç Anadolu'da 20-22°C, Doğu Anadolu'da ise 13-21°C aralığında ölçülüyor. Ülke genelinde oldukça kararsız ve yağışlı bir sistem mevcut.
25 MAYIS 2026, PAZARTESİ
Yeni haftanın ilk gününde yağışlı sistem etkisini büyük ölçüde sürdürüyor. İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Ancak batı bölgelerinde bir miktar açılma başlıyor; özellikle Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli civarı) ile Kuzey ve Güney Ege kıyılarında parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın etkisini göstermeye başladığı, sıcaklıkların Ege kıyılarında yer yer 31°C'ye kadar çıktığı görülüyor.
26 MAYIS 2026, SALI
Salı günü haritasında ülkenin doğusu ile batısı arasında belirgin bir ayrım ortaya çıkıyor. Yağışlı sistem doğuya doğru kayarak Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun batı kesimlerini terk ediyor. Bu bölgelerde parçalı bulutlu ve güneşli, oldukça sıcak bir hava hakim oluyor. Buna karşın İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor.
27 MAYIS 2026, ÇARŞAMBA
Çarşamba günü hava durumu ülke genelinde daha parçalı ve lokal bir yapıya bürünüyor. Ege kıyıları (İzmir, Aydın, Muğla) güneşli ve sıcak kalmaya devam ederken, iç ege, göller yöresi ve İç Anadolu'nun büyük bir kısmında gök gürültülü sağanak yağışlar yeniden yüzünü gösteriyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlar devam ederken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havanın açtığı ve yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bıraktığı dikkat çekiyor.
28 MAYIS 2026, PERŞEMBE
Perşembe gününe gelindiğinde, tıpkı Pazar gününde olduğu gibi gök gürültülü sağanak yağış sisteminin yeniden tüm ülkeye yayıldığı görülüyor. Ege kıyılarından Doğu Anadolu'ya kadar Türkiye'nin neredeyse her ilinde gök gürültülü sağanak yağış ikonu hakim. Sadece Güneydoğu Anadolu'nun en doğu ucunda ufak bir alanda parçalı bulutlu bir hava var. Yağışlı havaya rağmen ülke genelinde sıcaklıklarda dramatik bir düşüş yaşanmıyor; batı bölgeleri 25-30°C, iç kesimler ise 20-25°C aralığında seyretmeye devam ediyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı kesimleri ile Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Sinop dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Elazığ dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı