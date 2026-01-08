SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! İstanbul’da 11 bofor şiddetinde fırtına! Saat verildi: Sakın dışarı çıkmayın, kiremit yağabilir!

11 BOFOR NE ANLAMA GELİYOR? SKALADA KASIRGADAN HEMEN ÖNCE!

Meteoroloji dünyasının en üst limitlerinden biri olan 11 Bofor, İstanbul için "çok şiddetli fırtına" alarmı anlamına geliyor. Bofor ıskalasında 12. kademe doğrudan kasırga olarak adlandırılırken, 11. kademe bunun bir önceki basamağıdır. Bu şiddetteki bir rüzgar, binalarda geniş çaplı hasarlara yol açabilir, devasa ağaçları köklerinden sökebilir ve dışarıdaki ağır eşyaları birer mermi gibi savurabilir. Gökten kiremit yağması veya tabela uçması gibi tehlikeler bu seviyede "olağan" kabul edilir.