SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! İstanbul’da 11 bofor şiddetinde fırtına! Saat verildi: Sakın dışarı çıkmayın, kiremit yağabilir!

İstanbul güne tarihinin en sert hava olaylarından birinin eşiğinde başladı. Meteorolojik tahminler ve AKOM'un paylaştığı veriler, bugün mega kentte sıradan bir fırtınanın değil, "kasırga" sınırında bir doğa olayının yaşanacağını gösteriyor. Rüzgar hızının yer yer 100 kilometreyi aşması beklenirken, uzmanlar hayati uyarılarını peş peşe sıralıyor. Şehrin üzerinde adeta asılı duran bu hava kütlesi, öğle saatlerinde en yıkıcı etkisini gösterecek.
ZİRVE NOKTASI İÇİN SAAT VERİLDİ: 09:00 - 15:00 ARASI ÇOK KRİTİK!
Hava durumu raporlarına göre fırtına bugün öğle saatlerinde zirve noktasına ulaşacak. Özellikle sabah saat 09:00 itibarıyla şiddetini artıracak olan rüzgarın, 15:00'e kadar şehri esir alması bekleniyor. Bu saat dilimi içerisinde rüzgar hızının 56 knot, yani yaklaşık 105 km/sa hıza ulaşması öngörülüyor. Yetkililer, özellikle Avrupa Yakası'nda rüzgar yükünün çok daha ağır hissedileceğini belirterek vatandaşlara "mümkünse dışarı çıkmayın" çağrısı yapıyor.
11 BOFOR NE ANLAMA GELİYOR? SKALADA KASIRGADAN HEMEN ÖNCE!
Meteoroloji dünyasının en üst limitlerinden biri olan 11 Bofor, İstanbul için "çok şiddetli fırtına" alarmı anlamına geliyor. Bofor ıskalasında 12. kademe doğrudan kasırga olarak adlandırılırken, 11. kademe bunun bir önceki basamağıdır. Bu şiddetteki bir rüzgar, binalarda geniş çaplı hasarlara yol açabilir, devasa ağaçları köklerinden sökebilir ve dışarıdaki ağır eşyaları birer mermi gibi savurabilir. Gökten kiremit yağması veya tabela uçması gibi tehlikeler bu seviyede "olağan" kabul edilir.
RÜZGAR NE ZAMAN DÖNECEK? CUMA GÜNÜNE DİKKAT!
Fırtınanın yıkıcı etkisi akşam saatlerinden itibaren kademeli olarak azalmaya başlayacak. Saat 18:00 sularında rüzgarın hızını düşürmesi beklenirken, asıl büyük değişim gece yarısı gerçekleşecek. Saat 24:00 itibarıyla rüzgar yön değiştirerek güneyden kuzeye dönecek ve bu durum dondurucu soğukların kapısını aralayacak. Cuma günü ise rüzgarın tamamen sıfırlanması bekleniyor; ancak bu sessizlik beraberinde sert bir soğuma getirecek.
SICAKLIK 10 DERECE DÜŞÜYOR: FIRTINA GİDİYOR, KAR GELİYOR!
Bugün 17-18 dereceleri zorlayan termometreler, fırtınanın ardından adeta çakılacak. Rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte İstanbul genelinde 10 ila 12 derecelik ani bir düşüş yaşanacak. AKOM verilerine göre bu soğuma süreci, önümüzdeki haftanın başında yerini kar yağışına bırakacak. Pazar günü yüksek kesimlerde başlayacak olan karla karışık yağmurun, Pazartesi günü şehir genelinde kuvvetli bir kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.
VATANDAŞLARA HAYATİ UYARILAR: ARACINIZI BURAYA PARK ETMEYİN!
Şiddetli hava muhalefeti nedeniyle İstanbulluların alması gereken önlemler listesi güncellendi. Özellikle çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı araçların bina diplerine, ağaç altlarına veya tabela yanlarına park edilmemesi isteniyor. Balkonlarda bulunan saksı, kurutmalık ve sandalyelerin mutlaka içeri alınması, dışarıda olanların ise baş bölgelerini koruyacak şekilde dikkatli hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Deniz ulaşımındaki iptalleri takip etmek ve baca geri tepmelerine karşı uyanık olmak hayati önem arz ediyor.