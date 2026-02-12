SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Meteoroloji’den 11 ile ’sarı’ kodlu alarm! Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Hafta sonu hava nasıl?

Yayınlanan son risk haritasına göre, Türkiye'nin batı ve güney şeridinde yer alan birçok il için "Sarı Kod (Az Tehlikeli)" uyarısı yapıldı. Bu uyarı, hava durumunun potansiyel olarak tehlikeli olduğunu ve günlük rutinlerde aksamalar yaşanabileceğini simgeliyor.
METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI! HANGİ İLLER RİSK ALTINDA?
Özellikle Ege Bölgesi'nde İzmir, Aydın ve Muğla çevresinde gök gürültülü sağanak yağışların metrekareye düşen yağış miktarını ciddi oranda artıracağı tahmin ediliyor. Akdeniz kıyı şeridinde ise Antalya ve Mersin hattında deniz ulaşımını etkileyebilecek kuvvetli fırtına ve sel riski bulunuyor.
Marmara Denizi'nin güney kıyıları olan Çanakkale ve Balıkesir hattında ise rüzgarın hızının yer yer 70 km/sa hıza çıkması bekleniyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek gecikmelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Ayrıca, ani bastıracak olan bu sistemin şehir içi trafiğinde su baskınlarına neden olabileceği belirtiliyor.
SAAT SAAT FIRTINA VE YAĞIŞ ALARMI
Sabah saat 06:00 itibarıyla Ege kıyılarından giriş yapan fırtına, öğle saatlerine doğru etkisini İç Anadolu ve Marmara geneline yayacak.
Saat 12:00 ile 18:00 arasında Ankara ve çevre illerde kuvvetli rüzgarlarla birlikte sağanak geçişleri yaşanırken, akşam saatlerinde yağışın merkezi Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya kayacak.
Akşam 18:00'den sonra Kahramanmaraş ve çevresinde çok kuvvetli yağışların görülmesi beklenirken, gece yarısından itibaren Erzincan, Erzurum ve Kars hattında yağış kar şekline dönecek.
Cuma sabahının ilk ışıklarına kadar sürecek olan bu kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı durma noktasına getirebilir. Gece boyunca sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle oluşacak don ve buzlanma riski sürücüler için büyük bir tehdit oluşturuyor.
HAFTA SONU SÜRPRİZİ: 25 DERECELİK BAHAR HAVASI!
Hafta başında yaşanan bu sert kış koşulları, hafta sonu yerini şaşırtıcı bir ısınmaya bırakacak. 15 Şubat Pazar günü, güneyden gelen ılık hava dalgasının etkisiyle Türkiye genelinde adeta bir "sıcaklık patlaması" yaşanacak. Haritalara yansıyan en dikkat çekici detay ise Karadeniz kıyıları oldu. Samsun, Ordu ve Giresun gibi illerde sıcaklıkların yer yer 25°C seviyelerine çıkması bekleniyor ki bu durum Şubat ayı ortalamalarının çok üzerinde bir değer.
O İLLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji'den gelen son tahmin haritalarına göre dondurucu soğuklar ve kar yağışı özellikle Türkiye'nin doğusunu etkisi altına alırken; Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van illerinde yoğun kar yağışının ulaşımda aksamalara ve tipi oluşumuna neden olması bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusunda yer alan Sivas, Yozgat ve Kayseri çevreleri ile Karadeniz'in iç kesimlerindeki Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'in yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı geçişleri görülürken, 13 Şubat Cuma günü sıcaklıkların iyice düşmesiyle birlikte İç Anadolu genelinde ve Doğu Anadolu'nun en uç noktası olan Hakkari çevresinde de beyaz örtü etkisini hissettirecek.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK ?
Türkiye'nin üç büyük metropolü olan İstanbul, Ankara ve İzmir, 12-16 Şubat tarihleri arasında adeta dört mevsimi bir arada yaşayacak; Perşembe günü İstanbul ve Ankara'da fırtına eşliğinde kuvvetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, özellikle İzmir için verilen "Sarı Kod" uyarısı kapsamında şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların sel ve su baskını riski oluşturması bekleniyor. Cuma günü Ankara'da yağışların karla karışık yağmura dönme ihtimali bulunurken, hafta sonu tüm bu şehirlerde hava tamamen tersine dönerek yerini güneşli ve ılık bir gökyüzüne bırakacak; Pazar günü İstanbul ve İzmir'de sıcaklıklar 18-20 derece bandına yaklaşarak tam bir bahar havası yaşatacak olsa da, Pazartesi günü Batı'dan gelecek yeni bir yağış dalgasıyla birlikte İstanbul ve İzmir'de şemsiyelerin tekrar açılması gerekecek.
UZMANLARDAN KRİTİK "HASTALIK HAVASI" UYARISI
Hava sıcaklıklarındaki bu ani ve keskin dalgalanmalar, halk arasında "hastalık havası" olarak bilinen riskli bir dönemi de beraberinde getiriyor. Uzman doktorlar, bağışıklık sisteminin bu denli hızlı değişimlere uyum sağlamakta zorlanabileceğini belirterek mevsimsel grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle çocukların ve yaşlıların kıyafet seçiminde "kat kat giyinme" yöntemini tercih etmeleri, vücut ısısını dengede tutmak adına büyük önem taşıyor.
MGM 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI!
12 ŞUBAT PERŞEMBE: YAĞIŞLI VE SERİN BİR BAŞLANGIÇ
Haftanın bu ilk gününde Türkiye genelinde oldukça yağışlı bir hava hakim. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde sağanak yağışlar görülürken, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde bulutlu ve yağmurlu bir gökyüzü var. En dikkat çekici detay ise Doğu Anadolu'da kar yağışının etkili olması. Sıcaklıklar batıda 15-18°C civarlarında seyrederken, doğuda -4°C'lere kadar düşen dondurucu bir hava mevcut.
13 ŞUBAT CUMA: KAR YAĞIŞI BATIYA DOĞRU GENİŞLİYOR
Cuma günü yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağmur Marmara ve Karadeniz kıyılarını ıslatırken, kar yağışının etki alanı genişleyerek İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun neredeyse tamamını kaplıyor. Batı bölgelerde (İzmir, Antalya) sıcaklıklar 1-2 derece artış gösterse de, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde kış şartları sertliğini koruyor.
14 ŞUBAT CUMARTESİ: YAĞIŞLAR BÖLGESEL OLARAK DEVAM EDİYOR
Hafta sonunun ilk gününde Marmara ve Ege'de yağışlar yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakmaya başlasa da, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında sağanak yağışlar devam ediyor. Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı yerini karla karışık yağmura bırakmaya başlıyor. İç Anadolu genelinde ise puslu ve kapalı bir hava hakim; sıcaklıklar kademeli olarak yükselme eğilimine giriyor.
15 ŞUBAT PAZAR: BAHAR HAVASI GERİ DÖNÜYOR
Pazar günü haritadaki tablo tamamen değişiyor. Ülke genelinde yağışlar kesiliyor ve yerini parçalı bulutlu, güneşli bir havaya bırakıyor. Sıcaklıklarda hissedilir bir artış gözleniyor; Karadeniz kıyılarında dereceler 20-25°C bandına kadar fırlayarak adeta bir bahar yalancılığı yaşatıyor. Sadece Doğu Anadolu'nun en uç noktalarında hafif kar kalıntıları görülse de, genel olarak güneş yüzünü gösteriyor.
16 ŞUBAT PAZARTESİ: BATIDA YAĞMUR, DOĞUDA GÜNEŞ
Yeni haftanın ilk gününde batıdan yeni bir yağışlı sistem giriş yapıyor. Marmara ve Ege bölgeleri tekrar sağanak yağışın etkisi altına girerken, iç ve doğu kesimlerde güneşli ve az bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar batıda yağışla birlikte bir miktar düşse de, orta ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.
İL İL HAVA DURUMU ŞÖYLE...
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AYDIN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 7°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, öğleden sonra Orta Karadeniz'in zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı