SON DAKİKA | Hem ambulansa yol vermediler hem de sağlık çalışanlarına saldırdılar



İkili arasında arbede çıkınca diğer, sağlık görevlileri ambulanstan inerek tarafları ayırmaya çalıştı. Sağlık personellerinden Ç.G., Bahattin Ö.'yü sakinleştirmek isterken, olaya tanıklık eden bir kişi de araya girerek, tartışmaya dahil oldu. Bunun üzerine Bahattin Ö., kavgayı ayıran ve kendisini de sakinleştirmeye çalışan Ç.G.'ye saldırdı.

Sağlık çalışanlarıyla esnafın yol verme kavgası kamerada