Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Hem ambulansa yol vermediler hem de sağlık çalışanlarına saldırdılar
Giriş Tarihi: 20.10.2022 14:41 Son Güncelleme: 20.10.2022 14:51

SON DAKİKA | Hem ambulansa yol vermediler hem de sağlık çalışanlarına saldırdılar

Son dakika haberi... Bağcılar'da ambulansın geçişi sırada bir peynirci dükkanına mal indiren kamyonet, ambulansa yol vermedi. Yol verme meselesi yüzünden iki taraf arasında tartışma çıktı. Sağlık personelini darp eden şüpheli gözaltına alındı.

DHA
SON DAKİKA | Hem ambulansa yol vermediler hem de sağlık çalışanlarına saldırdılar

Bağcılar Yenigün Mahallesi 605 sokakta 18 Ekim Salı günü peynirci dükkanına mal indirildiği sırada bir ambulans sokağa girdi. Ambulans mal indirilen kamyonetin sokağı kapatması nedeniyle geçemedi. Bu sırada ambulanstaki sağlık görevlileri ile peynirci dükkanında çalışan Bahattin Ö. arasında tartışma çıktı. Bahattin Ö., ambulanstakilere aşağı inmelerini söyledi. Sağlık görevlilerinden biri aşağıya indi.


İkili arasında arbede çıkınca diğer, sağlık görevlileri ambulanstan inerek tarafları ayırmaya çalıştı. Sağlık personellerinden Ç.G., Bahattin Ö.'yü sakinleştirmek isterken, olaya tanıklık eden bir kişi de araya girerek, tartışmaya dahil oldu. Bunun üzerine Bahattin Ö., kavgayı ayıran ve kendisini de sakinleştirmeye çalışan Ç.G.'ye saldırdı.

Sağlık çalışanlarıyla esnafın yol verme kavgası kamerada


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Ekipler saldırıya uğrayan sağlık personeli Ç.G.'nin ifadelerinden saldırganın Bahattin Ö. olduğunu belirledi.

Sağlıkçıların darp edildikleri sırada kendilerini tutan kişiden de şikayetçi olmaları üzerine polis ekipleri Tahsin A. olduğu tespit edilen şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Hem ambulansa yol vermediler hem de sağlık çalışanlarına saldırdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA