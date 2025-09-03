Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Hiranur'un cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 3.9.2025 12:41 Son Güncelleme: 3.9.2025 12:42

Park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın olayı ile ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan erkek arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Mersin'in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki otomobilde tabanca ile vuruldu. Aygar'ın öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi 19 yaşındaki Hüseyin Arda Şark ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z'nin (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hiranur'un erkek arkadaşı cinayet şüphelisi Hüseyin Arda Şark, ifadesinde 'şakalaşmak amacı ile tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını silahı boş zannederek tetiğe bastığını belirttiği öğrenildi.

