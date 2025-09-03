Son dakika: Hiranur’un cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

Mersin'in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki otomobilde tabanca ile vuruldu. Aygar'ın öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi 19 yaşındaki Hüseyin Arda Şark ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z'nin (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hiranur'un erkek arkadaşı cinayet şüphelisi Hüseyin Arda Şark, ifadesinde 'şakalaşmak amacı ile tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını silahı boş zannederek tetiğe bastığını belirttiği öğrenildi.