SON DAKİKA… Huriye Helvacı ile oğlu Osman nasıl öldü? Ön inceleme raporu çıktı: Belinde kırıklar tespit edildi

SON DAKİKA… Türkiye'nin gözü kulağı Kastamonu Bozkurt'ta devam eden arama çalışmalarındaydı. 2 Kasım günü evlerinden ayrılan 43 yaşındaki anne Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'dan haber alınamadı. AFAD, UMKE, JAK ve komando birliklerinden oluşan 200 kişilik ekip 9 gün boyunca deyim yerindeyse her taşın altına baktı. Ancak umutlar yerini hüzne bıraktı. Önce 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın ardından anne Huriye Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yerinde yapılan incelemede, Osman Helvacı'nın cansız bedeninin Köseali köyünde dere yatağında, annenin ise oğlunun cansız bedenine 50 metre mesafede bulunduğu açıklandı. Alınan ilk bilgiye göre cenazelerde darp izi yoktu ve vücut bütünlüğü bozulmamıştı. Huriye Helvacı ve Osman Yaşar Helvacı'nın cenazeleri, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kesin ölüm sebeplerinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı vurgulandı. Otopsi işlemleri sonrası cenazeleri Bozkurt'a getirilen anne ve oğul bugün toprağa verilecek.
HURİYE HELVACI'NIN TELEFONUNDA SIR 30 SANİYE...
Türkiye'nin yakından takip ettiği olayda bazı detaylar ise kafaları karıştırdı. Anne Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda, 2-4 Kasım'da telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı anlaşıldı.
Anne ve oğlunun sır kaybı ile sır ölümü, atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme taşındı. Huriye Helvacı'nın öldüğü gün buluşmak için plan yaptığı eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun'un çelişkili ifadeleri kafaları karıştırdı.
ESKİ ENİŞTEDEN ŞÜPHELİ İFADELER
Huriye Helvacı ile kaybolmadan önce görüştüğünü itiraf eden Mustafa Uzun "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok" ifadelerini kullandı. Uzun, "24 Ekim'den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanında oluyordu. Telefonla konuşuyorduk. Benimle dertleşiyordu, ailesiyle ilgili durumları anlatıyordu" ifadelerini kullandı. Uzun, Helvacı'nın kaybolduğu gün de telefonda görüştüklerini anlattı.
HURİYE HELVACI NEDEN ÇIPLAKTI?
Dün gerçekleşen canlı yayında ise Müge Anlı anne ile oğlunun ölümüyle ilgili kan donduran ayrıntıları açıkladı. Anlı, "Önce Osman Helvacı 50 metre uzağında anne Huriye Helvacı 25 metre uzağında da kadının kıyafetleri bulundu. Annenin üzerinde kıyafetlerinin olmaması şüpheli. Üzerlerinde herhangi bir darp izi yok. Herhangi bir hayvan saldırısı da olmamış. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Annenin durumu olayın şüpheli olduğunu gösteriyor. Oraya neden gitti? Orası orman kesim alanı. Anne oğulun orada ne işi vardı? Kadın neden çırılçıplak soyulmuştu? Kıyafetler uzağında bulundu. Bu kadınla çocuğun başına biri bir iş getirmiş" bilgilerini paylaştı.
HURİYE HELVACI'NIN TELEFONU HALA KAYIP
Mustafa Uzun savcılıktaki ifadesinde 12 gün boyunca görüştüğü Huriye Helvacı'nın numarasını cep telefonuna kaydetmediğini söyledi. Öte yandan anne ile oğlu kaybolduktan sonra Uzun'un arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği tespit edildi. Huriye Helvacı'nın çantasının bulunduğu ancak cep telefonun hala kayıp olduğu öğrenildi.
AİLEDEN 'CİNAYET' AÇIKLAMASI: BÜTÜN OKLAR...
Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan anne ile oğlunun cenazesi dün Bozkurt'a gönderildi. Anne Huriye ve oğlu Osman Helvacı'nın cenazesi, bugün ikinci namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında ilçede bulunan Bahçe Mezarlığında aile kabristanına defin edilecek.
Huriye Helvacı'nın kayınbiraderi Ramazan Kalafat, "Başımızı böyle bir olay geldi. Ne olduğu belli değil. Şimdi cenazemiz geldi. Burada yıkanacak ve Gasilhaneye alınacak. Nasip olursa yarın ikindi namazında da defin etmeye düşünüyoruz. Yüzde 90 bizler cinayet gibi düşünüyoruz, bütün oklar Mustafa U.'nun dayısı olan Mehmet B.'yi gösteriyor. Çünkü yönlendirme büyük ihtimalle ona yapılmış vaziyette. Çünkü oradan Mustafa'nın dayısının köyüne geçiş var. Şu anda cenazelerle ilgili bir bilgi almadık, bize de bir bilgilendirme yapılmadı. Şu anda herhangi bir şekilde gözaltına kararı da bulunmuyor duyduğumuza göre. İnşallah devletimiz bunu çıkaracak, ne olduğunu bulacak. Ortaya çıkacak netice itibariyle, 10 gündür dağlardayız. Elimizden gelen bir şey yok" dedi.
ANNE İLE OĞLU NASIL ÖLDÜ? ÖN RAPOR AÇIKLANDI!
Anne ile oğlunun sır kaybı ve sır ölümüyle ilgili gözler adli tıptan çıkacak ön rapordaydı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, kan donduran olayla ilgili son detayları açıkladı.
BELİNDE KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ
Öyle ki Adli Tıp'tan açıklanan ön rapora göre Osman Helvacı'nın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği vurgulandı. 5 yaşındaki Osman'ın belinde kırıklara rastlandı. Tamamen çıplak halde bulunan anne Huriye Helvacı'da herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Annenin hipotermi geçirdiği açıklandı.
Öte yandan İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgiye göre, olaya ilişkin herhangi bir gözaltı kararının bulunmadığı öğrenildi.