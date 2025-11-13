SON DAKİKA… Huriye Helvacı ile oğlu Osman nasıl öldü? Ön inceleme raporu çıktı: Belinde kırıklar tespit edildi

HURİYE HELVACI'NIN TELEFONUNDA SIR 30 SANİYE...

Türkiye'nin yakından takip ettiği olayda bazı detaylar ise kafaları karıştırdı. Anne Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda, 2-4 Kasım'da telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı anlaşıldı.

Anne ve oğlunun sır kaybı ile sır ölümü, atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme taşındı. Huriye Helvacı'nın öldüğü gün buluşmak için plan yaptığı eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun'un çelişkili ifadeleri kafaları karıştırdı.