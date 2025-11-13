SON DAKİKA... Huriye Helvacı ile Osman’ın ölümünde çarpıcı gelişme! Eski enişte Mustafa Uzun kameraya yakalandı: Bıyıklarını neden kesti?

BIYIKLARINI NEDEN KESTİ?

Öte yandan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın kayboldukları gün buluşmak için sözleştikleri Mustafa Uzun ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın kayboldukları gün ilçe merkezinden Köseali köy yoluna döndükleri anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkmıştı. Olaydan bir gün önce Mustafa Uzun'un da o kamera tarafından görüntülendiği anlar, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayınlandı.