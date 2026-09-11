SON DAKİKA I Bakan Gürlek duyurdu: MİT ve Emniyetten ortak operasyon! Uyuşturucu baronu İslam Yakut yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Başkanlığı ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle aranan suç örgütü yöneticisi İslam Yakut'un yakalanması için çalışma yürüttü.
BULUNDUĞU YERLERDEN SUÇ FAALİYETLERİNİ YÖNETİYORDU
Yapılan çalışmalarda, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından aranan Yakut'un, yurt içinde ve yurt dışında bulunduğu yerlerden suç faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi.
KRİPTOLU SİSTEMDEN TALİMAT VERDİ
Yakut'un, kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği, liderliğini yaptığı suç örgütü aracılığıyla uluslararası uyuşturucu madde sevkiyatlarını organize ettiği tespit edildi.
Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut yakalandı
2 TON UYUŞTURUCUDAN SORUMLUYDU
Yakut'un, yurt içinde ve yurt dışında ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu belirlendi.
SARIYER'DE SAKLANIYORDU
Polis ekipleri, Yakut'un İstanbul'da bulunduğunu ve Sarıyer'deki bir adreste saklandığını tespit etti. 10 Eylül'de adrese operasyon düzenleyen ekipler, İslam Yakut'u yakalayarak gözaltına aldı.
SAHTE BELGELER ELE GEÇİRİLDİ
Yakut'un saklandığı adreste yapılan aramalarda ise D.G. adına düzenlenmiş sahte yurtdışı kimlik belgesi ele geçirildi.
2024'TE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ
Öte yandan İslam Yakut'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik 2024 yılında da operasyon düzenlenmişti. Operasyonda örgütün diğer lideri E.Y. ile birlikte yönetici ve üyeler yakalanarak tutuklanmış, suçtan elde edildiği belirlenen mal varlığı değerlerine el konulmuştu.
YAKUT'UN YAKALANMASIYLA ÖRGÜT TAMAMEN ÇÖKTÜ
Operasyonun ardından örgütün faaliyetlerine son verilerek suç örgütünün yapısı çökertilmişti. Firari durumda bulunan İslam Yakut'un yakalanmasına yönelik çalışmalar ise aralıksız sürdürüldü. Yakut'un da yakalanmasıyla birlikte örgütün tamamen etkisiz hale getirildiği belirtildi. İslam Yakut hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; devletimizin tüm imkânlarıyla, yargı, güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla uyuşturucu ve organize suçlarla tavizsiz mücadele ediyoruz.
Bu mücadelede hedefimiz açık: "Hedefimizde uyuşturucu baronları var." demiştik.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MİT Başkanlığımız ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi. Şüphelinin, ANOM ve SKY ECC kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi.
İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı.
Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır!
Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."