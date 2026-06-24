Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA I Başıboş köpek dehşetinde büyük ihmal: İçişleri'nden belediye başkanına soruşturma izni! 5 yaşındaki minik Hamza hayatını kaybetmişti...
Giriş Tarihi: 24.06.2026 21:32 Son Güncelleme: 24.06.2026 22:10

SON DAKİKA I Başıboş köpek dehşetinde büyük ihmal: İçişleri'nden belediye başkanına soruşturma izni! 5 yaşındaki minik Hamza hayatını kaybetmişti...

Son Dakika Haberleri... İçişleri Bakanlığı, Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy'un yaralandığı olayla ilgili ihmali bulunduğu belirlenen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi.

AA Yaşam
SON DAKİKA I Başıboş köpek dehşetinde büyük ihmal: İçişleri’nden belediye başkanına soruşturma izni! 5 yaşındaki minik Hamza hayatını kaybetmişti...
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Son Dakika Haberleri... İçişleri Bakanlığı, Van'da 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybettiği sahipsiz köpek saldırısına ilişkin, ihmali tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı.

"SORUMLULUĞU VE İHMALİ BULUNMAKTADIR"

Yapılan detaylı incelemeler neticesinde Saray Belediyesinin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin belirlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlarca yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü başvuruya rağmen belediyenin hiçbir toplama faaliyeti yürütmediği görülmüştür. Belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü 'araç bulunmadığı' yönündeki iddiasının aksine, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiği resmi tutanaklarla ispatlanmıştır. İlgili tüm tarafların ifadeleri ve somut belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, yaşanan acı olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verilmiştir."

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"KARARLILIK TİTİZLİKLE SÜRECEK"

Açıklamada, Bakanlığın, vatandaşların can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdüreceği vurgulandı.

KÜÇÜK HAMZA KURTARILAMADI

Saldırıda yaralanan iki çocuk, ekiplerce Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuklardan durumu ağır olan Hamza Özsoy müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hafif yaralanan Ayaz Özsoy ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Özsoy'un, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavi altına alınmıştı.

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DEHŞET ANLARINI ANLATMIŞTI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özsoy, "Okuldan geliyordum. Köpekler yukarıdaydı. Beni gördüler, hemen koşup geldiler. Kaçarken çamura düştüm. Sonra beni tuttular. Babam geldi, beni kurtardı" diye konuşmuştu.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#VAN

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SON DAKİKA I Başıboş köpek dehşetinde büyük ihmal: İçişleri'nden belediye başkanına soruşturma izni! 5 yaşındaki minik Hamza hayatını kaybetmişti...
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