SON DAKİKA I Erzincan’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Tercan (Erzincan)
Tarih:2024-04-27
Saat:01:30:37 TSİ
Enlem:39.86889 N
Boylam:40.22528 E
Derinlik:15.67 km
Detay:https://t.co/Tu3OAV6Hjo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.30'da merkez üssü Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 15,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.