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Giriş Tarihi: 27.4.2024 01:48 Son Güncelleme: 27.4.2024 01:49

SON DAKİKA I Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01:30'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA
SON DAKİKA I Erzincan’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.30'da merkez üssü Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 15,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA I Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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