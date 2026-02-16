SON DAKİKA: İBB’nin rüşvet ağına uzanmıştı! Otoparktaki 30 milyon dolarlık hırsızlıkta Bilal Durmaz’ın tam ifadesi ortaya çıktı!

Türkiye'nin 11 Şubat'tan bu yana konuştuğu Bakırköy'deki yüksek güvenlikli sitede Mestur dövizin sahibi Bilal Durmaz'a (28) yapılan yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL'lik soygunun ardından geriye birçok soru işareti kaldı. SABAH, edindiği bilgilerle kamuoyunu bilgilendirirken soygunun kara para soruşturmasında 33 kişiyle beraber tutuklanan ve İmamoğlu soruşturmasında 'emanetçi' olarak bahsedilen TAÇ dövizin sahibi Atilla Durmaz ile olan bağlantısını ortaya çıkardı. Mestur dövizin sahibi Bilal Durmaz'ın, Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlenmişti. Soygunun ardından Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği yaptığı çalışmayla İstanbul, Antalya, Kocaeli olma üzere 3 ilde baskın düzenleyerek 7 kişiyi gözaltına aldı.
SOYGUNA AZILI KADRO HAZIRLANMIŞ
30 milyon dolarlık vurgunu gerçekleştiren şebekenin, sıradan hırsızlardan değil, operasyonun her aşaması için farklı uzmanlıklara sahip azılı bir kadrodan oluştuğu ortaya çıktı. Şebeke içinde bilişim hırsızlığı ve nitelikli dolandırıcılıkla sisteme sızabilecek isimlerin yanı sıra, işler ters gittiğinde "kan dökmekten" çekinmeyecek kasten yaralama ve tehdit sabıkalı şiddet yanlısı isimlerin bir araya geldiği görüldü. Grubun içinde daha önce "kara para aklama" suçundan soruşturma geçiren Ömer Faruk Savaşçı'nın yer alması, şebekenin çalınan devasa meblağı sisteme sokma konusundaki hazırlığı da olabileceğini gözler önüne serdi.
KEMAL KIRMIZIDEMİR
Aralarında 14 suç kayıtlı 17 yaşındaki bir çocuktan, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan dolandırıcılara ve uyuşturucu tacirlerine kadar uzanan bu tehlikeli kadro, soygun için gereken planı profesyonelce 15 dakikada tamamladı. Soygun ekibinde en çok dikkat çeken isim, baskında evinden 1 milyon 655 bin dolar nakit para çıkan Kemal Kırmızıdemir oldu. Ayrıca Kırmızıdemir'in grubun organizatörü olduğu değerlendirildi.
SOYGUN ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Bakırköy'de 30 milyon dolarlık soygun iddiası: Görüntüler ortaya çıktı | Video
EVİNDE PARA BULUNAN ŞÜPHELİNİN EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI
Kemal Kırmızıdemir'e yoğunlaşan polisler şüphelinin yakın çevresini de mercek altına aldı. Kırmızıdemir'in ifadesinin ardından eşinin bilgisine başvuruldu. Ancak Kırmızıdemir'in eşi bilgi ve ifade vermek istemedi. İlk belirlemelere göre polisten ve Savcılıktan bilgi sakladı. Bunun üzerine gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Otoparktaki araçtan 30 milyon dolarlık hırsızlıkta 11 gözaltı | Video
LÜKS SİTENİN 4 GÜVENLİĞİ GÖZALTINDA
Daha sonra polisler, Kemal Kırmızıdemir'in soygun ve soyguna yakın saatlerde ne yaptığını belirlemek için yaşadığı sitesinden giriş çıkış anlarına ait kapsamlı çalışma yürütüldü. Ancak sitede o anlara ait kamera görüntülerinin silindiği belirlendi. Silinen görüntüler için geri getirme çalışmaları başlatılırken mevcutta bulunan farklı açılar ve saatlerdeki kayıtlar kontrol edildi. Bir görüntüde site yöneticisi ve 4 güvenliğin kamera odasından beraber ayrıldığı belirlendi. Görüntüleri silen kişilerin bu grup olduğu değerlendirildi. Polis ekipleri, Savcılığın talimatıyla Kırmızıdemir'in sitesindeki 4 güvenlik görevlisini daha gözaltına aldı. Böylece operasyon kapsamında toplam gözaltı sayısı 11'e ulaşırken şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
"BANKAYA YATIRMAK ZAHMETLİ GELDİ"
Polis tarafından neden bu kadar parayı bagajda tuttuğu sorulan Bilal Durmaz ifadesinde, "Yaptığım iş gereği paraları bankaya yatırıp çekmek zahmetli oluyor. Bu paralar 3 aydır bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu" demişti. Bu cevap, devasa meblağın operasyonlardan kaçırmak veya "emanetçilerden" gizlemek amacıyla saklandığını akıllara getirmişti.
SOYGUNUN UCU İMAMOĞLU'NUN 'KASALARINA' UZANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz haftalarda Laleli'deki Taç Döviz'e düzenlenen operasyonda ele geçirilen 5 milyar liralık belgelenemeyen servetin, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere uzanan bir rüşvet ve suç geliri ağına ait olduğu iddia edilmişti. Hazırlanan iddianamede; Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz ile İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve "para kasaları" Adem Soytekin ile Hüseyin Köksal'ın şoförleri arasında yoğun bir iletişim trafiği saptanmıştı. Tanık Tolgahan Erdoğan'ın beyanlarına göre ise VIP araçlarla 50 milyon dolar taşındığı belirtildi. MASAK kayıtlarının firmanın beyanlarıyla örtüşmemesi ve paraların mülkiyetinin ispatlanamaması üzerine savcılık, bu büronun örgütün "emanetçisi" olarak faaliyet gösterdiğini ve deşifre olmamak için nakit sevkiyatının motorlu kuryeler aracılığıyla yapıldığını kaydederek paraların doğrudan kurulan suç örgütüne ait olduğu sonucuna varıldı.