SON DAKİKA: Adalet ve İçişleri Bakanlıkları duyurdu: FETÖ’ye yönelik 968 şüpheliyi kapsayan dev operasyon başlatıldı

HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AZİZ MİLLETİMİZİN İRADESİNE KASTETMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ!

Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Devletimizin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılığımıza güç katan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Bu haklı mücadelemizde, güçlü koordinasyonun sağlanmasında vermiş oldukları destekten dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çitçi'ye teşekkür ediyorum, Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda, güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır" dedi.