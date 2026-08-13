SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Redkitler ve Erdoğan Aykut suç örgütü elebaşları iade edildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı 2 organize suç örgütü elebaşının Gürcistan'dan ülkemize iade edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Redkitler' Organize Suç Örgütü elebaşı Ferhat Delen ile 'Erdoğan Aykut' Organize Suç Örgütü elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden ülkemize iade edildi." dedi.

Redkitler suç örgütü elebaşı Ferhat Delen

Bakanlık yaptığı bilgilendirmede şunları kaydetti:

Organize Suç Örgütü Elebaşları Nereye Kaçarlarsa Kaçsınlar Türk Devletinin Pençesinden Kurtulamazlar. "REDKİTLER" Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen ile "ERDOĞAN AYKUT" Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden ülkemize iadeleri sağlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş Daire Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde;

-"Kasten Öldürme, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan REDKİTLER organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen isimli şahıs,

-"Silahla Yağma, Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkân Sağlama, Hırsızlık" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ERDOĞAN AYKUT organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut isimli şahıs,

Suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut

Ayrıca;

-"Silahla Tehdit, Kamu Malına Zarar Verme, Ruhsatsız Ateşli Silahlar Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan KULE EMRE organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan ile

-"Hakaret, Görevi Yaptırmamak için Direnme, Kasten Öldürmeye Azmettirme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Sahte Para Basmak, 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık, Tasarlayarak Kasten Öldürme, Gece Vakti Silahla Yağma, Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Adam Öldürme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.B., D.Y., H.U. ve F.S. isimli şahıslar da Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yılda geçse 100 yılda geçse nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk Devleti'nin pençesinden kurtulamayacaklar.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı, Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.