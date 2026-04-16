SON DAKİKA! İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığından 81 ilin valisi ile önemli toplantı! "Okul güvenliği uygulamaları daha etkin hâle getirilecek"

Son dakika haberi... Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da iki okulda meydana gelen silahlı saldırıların ardından, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda üst düzey bir güvenlik ve eğitim zirvesi gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, tüm illerin valileri, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri video konferans sistemi üzerinden bir araya geldi.

TOPLANTI SONRASI YAZILI AÇIKLAMA

Toplantıda, olayların tüm yönleriyle ele alındığı, okul güvenliğine ilişkin mevcut uygulamalar, risk alanları ve ilave tedbir ihtiyaçlarının ayrıntılı şekilde değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Toplantıda öncelikle, Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da meydana gelen saldırıların oluş şekli, ilk müdahale süreci, kurumlar arası koordinasyon kapasitesi ve olay öncesine ilişkin risk işaretleri değerlendirilmiştir. Bunun yanında, okullarımızın iç ve dış güvenliği, giriş-çıkış düzeni, çevre denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları, servis güzergahları ve öğrencilerimizin yoğun bulunduğu alanlar bakımından yeniden gözden geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, fiziki güvenlik tedbirlerini artırmanın yanında, çocukları ve gençleri şiddete sürükleyen veya şiddeti özendiren her alanın dikkatle ele alınması gerektiği hususunda ortak bir değerlendirmenin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda internet kullanımı, sosyal medya platformlarının etkisi, dijital mecralarda yayılan zararlı içerikler, sanal zorbalık, suçun ve suçlunun özendirilmesi, şiddeti sıradanlaştıran dizi, film ve benzeri popüler kültür unsurlarının çocuklarımız üzerindeki etkileri de çok boyutlu biçimde ele alınmıştır." denildi.