İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Ekim 2025 Instagram’da akış yenilenemiyor ve bir sorun oluştu hatası düzeldi mi?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da erişim problemleri yaşanıyordu. Sabah saatlerinde başlayan kesintinin ardından kullanıcılar, "Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Gönderi ve hikaye paylaşamayan kullanıcılar sosyal medyada durumu paylaşarak gündem oluşturdu. Peki, 16 Ekim 2025 Instagram düzeldi mi?