İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Ekim 2025 Instagram’da akış yenilenemiyor ve bir sorun oluştu hatası düzeldi mi?

Giriş Tarihi: 16.10.2025 11:59

Instagram’a erişim sorunu yaşandı. 16 Ekim 2025 sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı, popüler sosyal medya platformuna giriş yapamadıklarını ve akış yenileyemediklerini bildirdi. “Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?” soruları kısa sürede gündemde ilk sıralara yerleşti. Uygulamada yaşanan erişim sorunları nedeniyle kullanıcılar gönderi paylaşamıyor, hikayeler yüklenmiyor ve sayfa yenileme hataları alıyordu. Peki, Instagram erişim sorunu düzeldi mi?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da erişim problemleri yaşanıyordu. Sabah saatlerinde başlayan kesintinin ardından kullanıcılar, "Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Gönderi ve hikaye paylaşamayan kullanıcılar sosyal medyada durumu paylaşarak gündem oluşturdu. Peki, 16 Ekim 2025 Instagram düzeldi mi?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da erişim problemleri yaşanıyor. 16 Ekim 2025'te başlayan kesintinin ardından kullanıcılar, "Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna yanıt arıyor.

İNSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

Bazı Instagram kullanıcıları yaklaşık 30-40 dakika boyunca platforma erişim sorunu yaşadı. Kullanıcıların paylaşımları sosyal medyada gündem olurken, yaşanan kesinti kısa sürede düzeldi. Şu an itibarıyla Instagram'a giriş yapılabiliyor.

INSTAGRAM SON 24 SAAT KESİNTİ RAPORU

Son 24 saatlik Downdedector raporunda zaman zaman kesintilerin yaşandığı görülüyor.

