Son dakika: İş insanı Halil İbrahim Ünver’in öldüğü helikopter kazasında şok detay: Pilot koltuğunda o varmış





PİLOT KOLTUĞUNA GEÇMİŞ, KEMERİNİ DE TAKMAMIŞ

Helikopterde herhangi bir motor arızasının olmadığı, meteorolojik koşulların kazaya faktör olduğu anlatılan raporda dikkat çeken bir detay yer aldı. O da helikopterin kaptan pilot koltuğunun olduğu sağ tarafta kaptanın oturması gerekirken, burada uçuş sertifikası geçerlilik süresi dolmuş yolcu Halil İbrahim Ünver'in oturduğu kaydedildi. Helikopter ses kayıtlarının incelenmesi sonucunda kaza anında yolcu Ünver'in kumandalarda olduğu ve emniyet kemerinin takılı olmadığı da vurgulandı.