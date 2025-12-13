SON DAKİKA... İSPARK’a 2 yılda 3’üncü zam! CHP’li yönetim yüzde 62,5’e evet dedi: 12 saatlik otopark ücreti 550 lira oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Aralık ayı toplantılarının 3'üncü oturumu Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. İBB Meclisi'nde komisyon raporları görüşüldü.
AK PARTİ ZAM TEKLİFİNE RET OYU VERDİ
Toplantıda ayrıca İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine zam yapılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu. AK Parti grubu, zam teklifinin iletildiği rapora ret oyu kullanırken, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
12 SAATLİK ÜCRET 550 LİRA OLDU
İSPARK'a İBB Meclisinde alınan ve 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek zam sonrası 12 saatlik otopark ücreti 550 lira olacak. Bu rakam Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretinin üzerine çıkarken, geçtiğimiz yıl içerisinde İBB Meclisinde alınan kararla 2 defa zam yapılmıştı. Avrasya Tüneli'nden tek yön geçişi 225 lira iken bu rakam gece 00.00'dan sabah 05.00 arası 112,5 liraya düşüyor.
KÖPRÜDEN 11, AVRASYA'DAN 2 KEZ GEÇİLEBİLİYOR!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti 47 lira. İSPARK bölgesel olarak değişen otopark fiyatları ise bazı noktalarda ücret 90 lira ile 550 lira arasında değişiyor.
İBB iştirakinde bulunan İSPARK'a son 2 yıl içerisinde 3 defa zam kararı verilmesinin ardından duran araçtan 12 saat için alınacak olan ücret ile 2 defa Avrasya Tüneli'nden geçilebilirken, Boğaz'daki köprülerinden 11 defa geçiş yapılabiliyor.