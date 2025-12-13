SON DAKİKA... İSPARK’a 2 yılda 3’üncü zam! CHP’li yönetim yüzde 62,5’e evet dedi: 12 saatlik otopark ücreti 550 lira oldu!

İBB iştirakinde bulunan İSPARK'a son 2 yıl içerisinde 3 defa zam kararı verilmesinin ardından duran araçtan 12 saat için alınacak olan ücret ile 2 defa Avrasya Tüneli'nden geçilebilirken, Boğaz'daki köprülerinden 11 defa geçiş yapılabiliyor.