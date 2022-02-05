Son dakika: Valilik duyurdu! Isparta’da yüz yüze eğitime kar engeli

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı şu şekilde:

"Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 05.02.2022 Cumartesi günü saat 21.00'da Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplandı.

İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına,