Son dakika: İstanbul Bebek’te iskele çöktü! Denize düşenler kurtarılmaya çalışılıyor

Son dakika haberi... Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü.
Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
4 YARALI
Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, 4 vatandaşın yaralandığı açıklandı.
Kaymakamlık açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.
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