Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul Bebek'te iskele çöktü! Denize düşenler kurtarılmaya çalışılıyor
Giriş Tarihi: 23.12.2022 21:20 Son Güncelleme: 23.12.2022 21:42

Son dakika: İstanbul Bebek'te iskele çöktü! Denize düşenler kurtarılmaya çalışılıyor

Son dakika haberi... Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Son dakika: İstanbul Bebek’te iskele çöktü! Denize düşenler kurtarılmaya çalışılıyor

Son dakika haberi... Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü.

Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 YARALI

Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, 4 vatandaşın yaralandığı açıklandı.

Kaymakamlık açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

AYRINTILAR GELİYOR...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İstanbul Bebek'te iskele çöktü! Denize düşenler kurtarılmaya çalışılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA