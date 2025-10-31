SON DAKİKA: İstanbul-Beyoğlu’nda ’Tasmalı Kadın’ skandalı! Polis harekete geçti, iki şüpheli tutuklandı

İstanbul'un en işlek bölgelerinden Beyoğlu'nda kaydedilen akıl almaz görüntüler, kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Büyükhendek Caddesi'nde, bir erkeğin boynuna tasma taktığı bir kadını kalabalık içerisinde gezdirmesi, sosyal medyada hızla yayılarak polis ekiplerini harekete geçirdi.
OLAYIN DETAYLARI ŞOKE ETTİ
Beyoğlu Büyükhendek Caddesi'nde yaşanan olayda, 27 yaşındaki U.Y.'nin, 57 yaşındaki N.B. isimli kadına tasma takarak alenen dolaştırdığı belirlendi. U.Y.'nin bu anları kayda alıp kendi sosyal medya hesabından paylaşması, tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu.
TUTUKLANDILAR VE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER!
Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, U.Y. ve N.B. sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca, kamu vicdanını rahatsız eden ve infial yaratan bu içeriğe, yetkililerce erişim engeli kararı getirildi.