SON DAKİKA: İstanbul-Beyoğlu’nda ’Tasmalı Kadın’ skandalı! Polis harekete geçti, iki şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 31.10.2025 10:29 Son Güncelleme: 31.10.2025 11:11

Beyoğlu'nda infial yaratan görüntüler! İstanbul'un göbeğinde, Büyükhendek Caddesi'nde yaşanan 'tasmalı kadın' rezaleti şoke etti. Boynuna tasma takılan bir kadını sokakta gezdiren U.Y.'nin bu anları sosyal medyada paylaşması üzerine İstanbul polisi anında harekete geçti. Kamuoyunda büyük tepki çeken olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan tutuklandı.

İstanbul'un en işlek bölgelerinden Beyoğlu'nda kaydedilen akıl almaz görüntüler, kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Büyükhendek Caddesi'nde, bir erkeğin boynuna tasma taktığı bir kadını kalabalık içerisinde gezdirmesi, sosyal medyada hızla yayılarak polis ekiplerini harekete geçirdi.

OLAYIN DETAYLARI ŞOKE ETTİ

Beyoğlu Büyükhendek Caddesi'nde yaşanan olayda, 27 yaşındaki U.Y.'nin, 57 yaşındaki N.B. isimli kadına tasma takarak alenen dolaştırdığı belirlendi. U.Y.'nin bu anları kayda alıp kendi sosyal medya hesabından paylaşması, tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu.

İSTANBUL POLİSİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti. Yapılan titiz çalışma sonucunda, görüntülerdeki şüpheliler kısa sürede tespit edilerek yakalandı ve gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR VE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER!

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, U.Y. ve N.B. sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, kamu vicdanını rahatsız eden ve infial yaratan bu içeriğe, yetkililerce erişim engeli kararı getirildi.

