SON DAKİKA… İstanbul Beyoğlu’nda yürüyen İremşan’ı sokak ortasında taciz etmişlerdi: İki sapık hakkında karar!

30 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.'nın olay günü bir gece kulübünde alkol alıp gece 04.00 sıralarında evine gitmek üzere çıktığı, sokakta yürürken daha önceden tanımadığı şüpheliler Ömer K. ile Semir T.'nin yolunu keserek omuzuna dokundukları, her ne kadar İremşan A.'nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir T.'nin elini müştekinin beline atarak vücudu ile müştekiye temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı, hatta yere düşürerek üzerine çıktığı belirtildi.