SON DAKİKA… İstanbul Erkek Lisesi’ndeki akran zorbalığında çarpıcı gelişme: Okul müdürü hakkında karar verildi

YATAKHANEYİ BASTILAR

SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre, İstanbul Erkek Lisesi 9. sınıf öğrencileri E.E.A., M.B.P., M.M.A., M.T.P., M.A.K., E.A. ve A.H.A. Whatsapp'ta kurdukları bir grupta okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında yazışmalar yaptı. Öğrencilerin yazışmaları gruptaki başka bir öğrenci tarafından kız öğrencilerin gruplarına gönderildi. Yazışmaları gören kız öğrenciler, durumu 11. sınıf öğrencilerine söyledi.

9. sınıf öğrencilerinin kendi aralarında yaptıkları Whatsapp yazışmalarını bahane eden 11. sınıf öğrencileri ise 24 Kasım günü akşam saat 20.00 sularında yazışmaları yapan öğrencilerin okul kampüsü içerisinde kaldıkları yatakhaneyi bastı. 10 kişi oldukları belirtilen 11. sınıf öğrencileri, 9. sınıfa giden 7 öğrenciyi zorla yurttaki sinema odasına götürdü.