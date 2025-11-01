Son dakika: İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı! Bu tarihlere dikkat: 3 gün sürecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlere ait haritalı hava durumu rahmin raporunu paylaştı.
Rapora göre; önümüzdeki hafta İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Bazı illerde de gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Salı günü; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'de sağanak bekleniyor.
Perşembe günü; İstanbul, Düzce, Kocaeli ve Sakarya dahil bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yapış bekleniyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu
HATAY 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KONYA 9°C, 20°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C, 22°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 6°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
RİZE 11°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 10°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 12°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS -4°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 3°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
VAN 2°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık