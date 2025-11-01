Son dakika: İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı! Bu tarihlere dikkat: 3 gün sürecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlere ait haritalı hava durumu rahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre; önümüzdeki hafta İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Bazı illerde de gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.