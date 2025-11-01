Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı! Bu tarihlere dikkat: 3 gün sürecek
Giriş Tarihi: 1.11.2025 18:39 Son Güncelleme: 1.11.2025 18:44

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporuna göre; önümüzdeki hafta İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışların 3 gün boyunca etkili olacağı belirtildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlere ait haritalı hava durumu rahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre; önümüzdeki hafta İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Bazı illerde de gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Salı günü; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'de sağanak bekleniyor.

Çarşamba günü ise İstanbul, Yalova ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Perşembe günü; İstanbul, Düzce, Kocaeli ve Sakarya dahil bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yapış bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 14°C, 23°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 9°C, 24°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 27°C

Parçalı bulutlu

HATAY 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 8°C, 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KONYA 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 22°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 6°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 11°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 10°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 12°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS -4°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 3°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

VAN 2°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 15°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

