SON DAKİKA... İstanbul Kağıthane’de aile evi görünümlü ’zula evine’ baskın! Anne ile oğlu yakalandı: Evden çıkanlar şoke etti

'AİLE EVİ' GÖRÜNÜMLÜ 'ZULA EVİ'

Adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler, 691 gram marihuana, 2 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen vakumlama makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde silah ve uyuşturucuların bulunduğu evin 'aile evi' şeklinde düzenlendiği, evin ve abonelik kayıtlarının Bahriye Y. adına olduğu tespit edildi. Operasyonda Bahriye Y. ile oğlu A.E.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

'Aile evi' görünümlü 'zula evi'! Uyuşturucu ve 5 tabanca bulundu: Anne- oğul yakalandı