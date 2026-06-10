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Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:46 Son Güncelleme: 10.06.2026 09:57

SON DAKİKA... İstanbul Kağıthane'de aile evi görünümlü 'zula evine' baskın! Anne ile oğlu yakalandı: Evden çıkanlar şoke etti

SON DAKİKA... İstanbul Kağıthane'de 'zula evi' olarak kullanıldığı tespit edilen adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 691 gram marihuana, 2 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan vakumlama makinesi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen Bahriye Y. (40) ile oğlu A.E.Y. (17) gözaltına alınırken 17 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam
SON DAKİKA... İstanbul Kağıthane’de aile evi görünümlü ’zula evine’ baskın! Anne ile oğlu yakalandı: Evden çıkanlar şoke etti
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Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde çalışma yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mahallede bulunan sokaktaki evin uyuşturucu satıcıları ve silah ticareti yapan şüpheliler tarafından 'zula evi' olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polis ekipleri hazırlıklarını tamamlanmasının ardından eve operasyon düzenledi.

'AİLE EVİ' GÖRÜNÜMLÜ 'ZULA EVİ'

Adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler, 691 gram marihuana, 2 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen vakumlama makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde silah ve uyuşturucuların bulunduğu evin 'aile evi' şeklinde düzenlendiği, evin ve abonelik kayıtlarının Bahriye Y. adına olduğu tespit edildi. Operasyonda Bahriye Y. ile oğlu A.E.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

'Aile evi' görünümlü 'zula evi'! Uyuşturucu ve 5 tabanca bulundu: Anne- oğul yakalandı

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli Bahriye Y., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. A.E.Y. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.E.Y., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA... İstanbul Kağıthane'de aile evi görünümlü 'zula evine' baskın! Anne ile oğlu yakalandı: Evden çıkanlar şoke etti
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