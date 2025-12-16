SON DAKİKA... İstanbul Kağıthane’de berbere baltalı saldırı! Dehşet anları kamerada: Seni keseceğim, öldüreceğim...

'KARŞILIK VERSEYDİM BANA SALDIRABİLİRDİ'

Murat Uçar, "Şu an klimanın zararı var. 50 bin lira bir zararımız var; mahkeme sonucunu bekliyoruz. Mahkeme sonucuna göre de hareket edeceğiz. Bilmiyorum; sadece duyduğum kadarıyla hala dışarıda işinde çalışıyor diye biliyorum. O kadar. İlk defa böyle bir olay yaşıyorum. Yerimden kalkmak istemedim. Çünkü yerimden kalksaydım daha farklı sonuca varacaktı. Burada ben esnafım. Daha fazla duyulmasın diye istemediğim için yerimden kalkıp müdahale bile etmek istemedim. Sonuçta dükkanım 7/24 güvenlik kamerasıyla izlenmekte ve kayıtları da karakola teslim etmişim. Ben karşılık verseydim belki bana da saldırabilirdi. O yüzden karşılık dahil vermedim. Kimsenin karışmasını da istemedim. Sadece dışarıdaki arkadaşlardan birkaçı aldı dışarı çıkarttı bu kadar" diye konuştu.