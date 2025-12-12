SON DAKİKA... İstanbul Pendik’teki yangın faciasında 3 çocuk hayatını kaybetmişti: Cenazeleri ailelerine teslim edildi

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan ve yangının hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan Özden Sepetçi, Cennet Çelikkol, Zülfikar Sepetçi hayatını kaybetti. Cenazeler daha sonra Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.