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Giriş Tarihi: 14.08.2026 08:35 Son Güncelleme: 14.08.2026 08:57

SON DAKİKA... İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon: 8 şüpheli gözaltında

SON DAKİKA... İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 ayrı kurşunlama ve yaralama olayına karıştıkları belirlenen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Yaşam
SON DAKİKA... İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon: 8 şüpheli gözaltında
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; kurşunlama ve yaralama olaylarının aydınlatılmasına yönelik inceleme ve araştırma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, 4 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik; İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İstanbul merkezli 2 ilde kurşunlama operasyonu: 8 gözaltı | Video

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SON DAKİKA... İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon: 8 şüpheli gözaltında
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