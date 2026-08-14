SON DAKİKA... İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon: 8 şüpheli gözaltında

Yapılan çalışmalarda, 4 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik; İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İstanbul merkezli 2 ilde kurşunlama operasyonu: 8 gözaltı | Video