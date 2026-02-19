SON DAKİKA | İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O tarihlere işaret etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava tahmin haritaları, İstanbul için heyecan verici ve bir o kadar da dikkat çekici bir gelişmeyi işaret ediyor
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI!
Beklenen kar yağışı! Haftanın ortasından itibaren etkili olması öngörülen soğuk hava dalgasıyla birlikte, İstanbullular "kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabını merakla bekliyor.
PERŞEMBE VE CUMA SAKİN, AMA SONRASI FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK!
19 Şubat Perşembe ve 20 Şubat Cuma günleri İstanbul'da hava durumu parçalı bulutlu ve ılık seyredecek. Özellikle Cuma günü termometrelerin 18-20°C'ye kadar çıkması, kısa süreli bir bahar havası yaşatacak. Ancak bu durum, hafta sonu için gelecek sert kış koşullarının öncesindeki son ılık nefes olarak değerlendiriliyor. İstanbullular bu iki günü değerlendirip hazırlıklarını yapabilir.
İSTANBUL'A KAR PAZAR GÜNÜ GELİYOR!
MGM'nin tahminlerine göre, Pazar günü itibarıyla İstanbul'da hava durumu kökten değişiyor. Batıdan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hızla düşecek ve yağışlar karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şekline dönüşecek. Pazar günü İstanbul genelinde kar yağışı beklentisi yüksek. Özellikle kentin yüksek rakımlı semtlerinde (Çamlıca, Aydos, Kartal, Beykoz vb.) kar örtüsü oluşumu kuvvetle muhtemel.
PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT: KAR ETKİSİNİ ARTIRABİLİR!
Pazar günü başlayacak kar yağışının, Pazartesi günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Bu durum, özellikle sabah işe gidiş saatlerinde trafik ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. İstanbulluların toplu taşımayı tercih etmeleri ve olası aksaklıklara karşı hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor.
ULAŞIM VE VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkililerden peş peşe uyarılar gelmesi bekleniyor. Özellikle zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmaması, kaygan zemin ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması çağrıları yapılacak. Toplu taşıma kullananların ise sefer saatlerindeki olası gecikmeleri göz önünde bulundurarak seyahat planlarını yapmaları tavsiye ediliyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI
19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE
Haftanın bu ilk gününde Türkiye adeta ikiye bölünmüş durumda. Batı ve İç Anadolu bölgelerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hâkimken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor (İstanbul 13°C, İzmir 15°C, Antalya 19°C). Ancak Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kış koşulları etkisini sürdürüyor. Özellikle Doğu Anadolu'da kar ve karla karışık yağmur görülürken, Karadeniz kıyı şeridinde yağmurlu bir hava var. İç Anadolu'nun doğusunda ise gece sıcaklıkları sıfırın altına düşerek buzlanma riski oluşturuyor.
20 ŞUBAT 2026 CUMA
Cuma günü ülke genelinde geçici bir bahar havası yaşanıyor. Yağışlar yurdu neredeyse tamamen terk ediyor. Gökyüzü çoğu bölgede az bulutlu ve açık. Sıcaklıklarda belirgin bir artış gözleniyor; Marmara ve Ege'de termometreler 18-20°C bandına kadar çıkıyor. Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar hafiflese de yüksek kesimlerde parçalı bulutlu hava devam ediyor. Bu gün, haftanın en güneşli ve dışarıda vakit geçirmek için en uygun günü olarak öne çıkıyor.
21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk gününde batıdan yeni bir yağışlı sistem giriş yapıyor. Trakya, Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun batısı sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Güney sahillerinde (Antalya çevresi 18°C) hava hala ılık olsa da bulutlanma artıyor. Ülkenin doğusu ise güneşli havasını korumaya devam ediyor; Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar yükselme eğiliminde. Batıdaki yağışlara rağmen sıcaklıklar henüz sert bir düşüş yaşamış değil.
22 ŞUBAT 2026 PAZAR
Pazar günü hava durumu oldukça sertleşiyor. Soğuk ve yağışlı hava tüm yurda yayılıyor. Sıcaklıklar hızla düşerken, yağışlar iç kesimlerde ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şekline dönüyor. İç Anadolu (Ankara 4°C), Karadeniz'in iç kısımları ve Doğu Anadolu genelinde kar yağışı etkili. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise kuvvetli sağanak yağışlar görülüyor. Rüzgârın da etkisiyle hissedilen sıcaklık oldukça azalacak gibi duruyor.
23 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ
Yeni haftanın ilk gününde yağışlı sistem doğuya doğru kayıyor. Batı bölgelerinde yağış kesiliyor ve hava açmaya başlıyor ancak sıcaklıklar düşük kalmaya devam ediyor (İstanbul 8°C). İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ise haftaya kar yağışıyla başlıyor. Özellikle Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini artırırken, Akdeniz'in doğusunda (Hatay, Adana çevresi) kuvvetli sağanaklar görülüyor. Batıdan gelen güneş, soğuk bir havayla birleşerek "ayaz" etkisini hissettirebilir.
İL İL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karandeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif zamam zaman orta, Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey yönlerden, Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) eseceğibeklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde Ankara'nın kuzeyi ile Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde kuzey ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmurlu
SİNOP °C, 12°C
Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin kıyıları ile Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların bölgenin batısında yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı