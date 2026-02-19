SON DAKİKA | İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı! O tarihlere işaret etti

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karandeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif zamam zaman orta, Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.