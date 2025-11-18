SON DAKİKA | İstanbul’da 100 Milyar TL’lik vurgun! Sahte evraklarla altın kaçakçılığı: 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı

100 MİLYARLIK KAMU ZARARI

Soruşturma kapsamında, şirket yetkililerinin sahte ve yanıltıcı belgeler kullandıkları, altın levha olarak beyan edilen bazı ürünleri pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettikleri ve bu yöntemle büyük miktarda haksız kazanç elde ettikleri kaydedildi. Bu faaliyetlerin, güncel altın kuru üzerinden hesaplandığında kamuyu yaklaşık 100 milyar TL zarara uğrattığı ifade edildi.